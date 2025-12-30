"المملكة واجهت بعد صمت".. أول تعليق من عمرو أديب بشأن أزمة السعودية والإمارات
كتب : أحمد العش
الإعلامي عمرو أديب
علق الإعلامي عمرو أديب، على الأزمة الراهنة بين السعودية والإمارات، في غداة قصف الرياض مدينة المكلا الساحلية في اليمن بسبب ما وصفته بشحنة أسلحة لقوة انفصالية هناك وصلت من ميناء الفجيرة الإماراتي.
وقال أديب في تغريدة له عبر منصة إكس: "ليس عندي شك أن المملكة لم تختر المواجهة إلا بعد الكثير من الصبر وتغليب صوت الحكمة، ولكن عندما تجاوز الأمر خطوط الأمن السعودية كانت حاسمة قوية، الخطوط الحمراء لا يحب تجاوزها في اليمن تحت أي ظرف ومن أي طرف".
وأضاف: "السعودية واضحة: لا انفصال للجنوب عن الشمال، والحدود السعودية لا تعرف توازنات، الأيام القادمة خطيرة ولكن المملكة اضطرت للخيار الصعب المؤلم".
واختتم الإعلامي عمرو أديب تغريدته قائلًا: "أملي ألا يكون هناك تصعيد وأن نخرج من هذا الوضع المؤلم ..الحوار مهم".
