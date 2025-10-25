رانيا يوسف.. نجمات خطفن الأنظار بفساتين بفتحة ساق جريئة في ختام الجونة

أسماء جلال جريئة .. اللون الوردي يسيطر على إطلالات النجمات في ختام الجونة

حكاية فستان من الجونة.. صاحبته سرقت الأضواء في ختام المهرجان

كتبت- شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

خطفت نجمات الفن الأنظار على السجادة الحمراء في ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 بفساتين بفتحة ساق جريئة، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرزها.

رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف بفستان طويل "كت" باللون البني اللامع، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

ناهد السباعي

ارتدت الفنانة ناهد السباعي فستان طويل بقصة "الكب" وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

أية سماحة

لفتت الفنانة أية سماحة الأنظار بفستان طويل بقصة "الكب" بفتحة ساق جريئة باللون الأخضر الفاتح.

نيللي كريم

ارتدت الفنانة نيللي كريم فستان طويل باللون الأسود بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور بفستان طويل باللون الوردي بقصة "الكب" واختارت تسريحة الشعر ذيل الحصان.

مايان السيد

أطلت الفنانة مايان السيد مرتدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكب، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، ووضعت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

أسماء جلال

ارتدت الفنانة أسماء جلال فستانا طويلا باللون الوردي تميز بأنه بقصة ضيقة وانسايبة على الجسم، ومكشوفا عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما، إذ وضعت أحمر الشفاه بالألوان النيود.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل على الجانبين، كما زينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.

نسرين أمين

تألقت الفنانة نسرين أمين بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل باللون الوردي بقصة الكب وبفتحة ساق جريئة، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

