التاروت يتوقع مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا وكأس العالم

أكدت خبيرة الأبراج وعالمة التاروت بسنت يوسف أن المنتخب المصري يمتلك نية قوية للمنافسة في كأس الأمم الأفريقية، مشيرة إلى أن الورق يظهر قرارات حاسمة ودقيقة من الجهاز الفني.

وقالت يوسف في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المنتخب قادر على الوصول بعيدًا وربما الفوز بالبطولة رغم الضغوط المتوقعة في الأدوار الإقصائية.

أوضحت يوسف أن التاروت متفائل بالمنتخب في أمم أفريقيا، مشيرة إلى أن الفريق يسير بخطة واضحة وروح عالية تجعله مرشحًا قويًا للنهائي.

وتابعت عالمة التاروت بسنت يوسف أن كأس العالم 2026 سيشهد منتخبًا مختلفًا بقرارات سريعة وضغوط أكبر، مؤكدة أن التمثيل سيكون مشرفًا والناس راضية عن الأداء رغم احتمال مواجهة ظلم تحكيمي.

أكدت يوسف، أن المنتخب سيحقق ما عليه في كأس العالم وسيُرضي الجمهور، مشددة على أن الورق يظهر إصراراً وتغييراً إيجابياً في الأداء مقارنة بالبطولات السابقة.

وأشارت إلى أن نادي الزمالك يواجه مشاكل كثيرة في 2026 لكن هناك حلولاً ستأخذ وقتًا، مضيفة: "مش متفائلة بفوزه بالدوري السنة دي".

وعن استكمال صلاح لمسيرته ضمن صفوف نادي ليفربول، أكدت خبيرة الأبراج وعالمة التاروت بسنت يوسف أن اللاعب سيكمل مع النادي وسيرتفع نجمه مجددًا.