ضبط صاحب شركة استولى على أموال أُرسلت عن طريق الخطأ للبنك

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات بلاغ تقدم به أحد المواطنين من محافظة الغربية، أفاد فيه أنه أثناء قيامه بإيداع مبلغ مالي في حساب إحدى الشركات لدى أحد البنوك، حدث خطأ في رقم الحساب، ما أدى إلى إيداع المبلغ في حساب شركة أخرى بنفس البنك، ورفض صاحب الحساب الأخير رد المبلغ.

وبالتحقيق والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مالك شركة مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد ارتكابه للواقعة، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.