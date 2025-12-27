إعلان

ضبط صاحب شركة استولى على أموال أُرسلت عن طريق الخطأ للبنك

كتب : صابر المحلاوي

09:57 م 27/12/2025

ضبط صاحب شركة استولى على أموال أُرسلت عن طريق الخط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات بلاغ تقدم به أحد المواطنين من محافظة الغربية، أفاد فيه أنه أثناء قيامه بإيداع مبلغ مالي في حساب إحدى الشركات لدى أحد البنوك، حدث خطأ في رقم الحساب، ما أدى إلى إيداع المبلغ في حساب شركة أخرى بنفس البنك، ورفض صاحب الحساب الأخير رد المبلغ.

وبالتحقيق والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مالك شركة مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد ارتكابه للواقعة، وبمواجهته اعترف بما نسب إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغربية ضبط صاحب شركة أموال أُرسلت عن طريق الخطأ للبنك الأجهزة الأمنية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء