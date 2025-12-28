مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"تفوق الفراعنة ومتعب الهداف".. تاريخ مواجهات منتخب مصر وأنجولا

كتب - يوسف محمد:

01:59 ص 28/12/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (13)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (2)
  • عرض 15 صورة
    مران منتخب مصر (5)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (2)
  • عرض 15 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 15 صورة
    مساندة جماهير المغرب لمنتخب مصر (6) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب أنجولا غدا الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأنجولي، غدا الإثنين 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

ويشارك المنتخب الوطني رفقة أنجولا، في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب كل من: "جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

تاريخ مواجهات مصر وأنجولا

وستكون مباراة الغد هي المواجهة رقم 6 التي تجمع بين منتخبي مصر وأنجولا، حيث سبق وتواجها معا من قبل في 5 مباريات سابقة بمختلف البطولات.

وخلال 5 مباريات سابقة، جمعت بين منتخبي مصر وأنجولا، تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في 3 مباريات وحضر التعادل في مباراتي، لم يتلقى المنتخب الوطني الهزيمة أمام أنجولا في أي مباراة.

وسجل لاعبو منتخب مصر في مرمى أنجولا 10 أهداف، فيما تلقت شباكهم 7 أهداف.

ويعد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا، برصيد 3 أهداف.

وبالحديث عن مواجهات مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا، فإننا نجد أن المنتخبين تواجها معا في مباراتين من قبل بالبطولة، نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز خلالهما.

أقرأ أيضًا:

15 صورة لإصابة محمد علي بن رمضان القوية مع منتخب تونس أمام نيجيريا

موعد مباراة تونس المقبلة بعد الخسارة من نيجيريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية بطولة أمم أفريقيا مصر وأنجولا تاريخ مواجهات مصر وأنجولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء