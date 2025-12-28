موعد مباراة تونس المقبلة بعد الخسارة من نيجيريا

يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره منتخب أنجولا غدا الإثنين، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

وتقام مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأنجولي، غدا الإثنين 29 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا.

ويشارك المنتخب الوطني رفقة أنجولا، في المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، بجانب كل من: "جنوب أفريقيا وزيمبابوي".

تاريخ مواجهات مصر وأنجولا

وستكون مباراة الغد هي المواجهة رقم 6 التي تجمع بين منتخبي مصر وأنجولا، حيث سبق وتواجها معا من قبل في 5 مباريات سابقة بمختلف البطولات.

وخلال 5 مباريات سابقة، جمعت بين منتخبي مصر وأنجولا، تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في 3 مباريات وحضر التعادل في مباراتي، لم يتلقى المنتخب الوطني الهزيمة أمام أنجولا في أي مباراة.

وسجل لاعبو منتخب مصر في مرمى أنجولا 10 أهداف، فيما تلقت شباكهم 7 أهداف.

ويعد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عماد متعب، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا، برصيد 3 أهداف.

وبالحديث عن مواجهات مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا، فإننا نجد أن المنتخبين تواجها معا في مباراتين من قبل بالبطولة، نجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز خلالهما.

