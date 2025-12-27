شدد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، على أن فقر الدم (الأنيميا) لا يعد مرضا قائما بذاته، بل هو مؤشر على وجود خلل صحي آخر، مؤكدا أهمية عدم التعامل معه كحالة مستقلة دون فحص السبب الجذري.

وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "رب زدني علما" على قناة "صدى البلد" أن هناك ما لا يقل عن 14 سببًا قد تقف وراء الإصابة بالأنيميا، مشيرا إلى أن أشهرها هو نقص الحديد، إلى جانب أسباب أخرى مثل نقص فيتامين B12، أو حمض الفوليك، واضطرابات الغدة الدرقية، والنزيف الداخلي الناتج عن قرحة المعدة أو أمراض القولون، بالإضافة إلى تكسير كرات الدم الحمراء، وضعف النخاع العظمي.

وحذر من خطأ شائع يتمثل في تناول مكملات الحديد دون تشخيص طبي دقيق، مؤكدا أن العلاج العشوائي قد يؤدي إلى تفاقم الحالة أو تأخير التعافي.

وأشار إلى أن أعراض الأنيميا ترتبط بانخفاض نسبة الهيموجلوبين، وكيفية وسرعة هذا الانخفاض، إذ تظهر الأعراض بشكل أكثر وضوحا عندما يكون الانخفاض حادا ومفاجئا، وتشمل هذه الأعراض الدوخة، والتنميل، وتسارع ضربات القلب، وجفاف الفم.

واختتم موافي حديثه بالتأكيد على أن التشخيص السليم هو الخطوة الأساسية نحو علاج فعال ومستدام، داعيا إلى عدم تجاهل الأعراض أو الاعتماد على العلاج الذاتي دون استشارة طبية متخصصة.

اقرأ أيضا:

أبرز فيروسات أثارت الجدل في 2025.. احذر هذه الأعراض

الإنفلونزا الخارقة تضرب بريطانيا.. أعراض مفاجئة وتحذيرات من العدوى السريعة

عدو القلب.. تقليل نوع واحد من الدهون قد ينقذك من الجلطة

احذر الجفاف.. 7 إشارات تنبهك لنقص الماء في جسمك

أعشاب تدمر الكلى وأخرى تحميها.. "توخى الحذر قبل التناول"