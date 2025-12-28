كشف عمر فاروق الفيشاوي، اللحظات الأخيرة في حياة والدته الفنانة سمية الألفي قبل وفاتها السبت الماضي، عن عمر ناهز 72 عامًا.

وقال عمر الفيشاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة عبر قناة ON، مع الإعلامي أحمد سالم: "ماما حبيبتي الله يرحمها كانت ست جميلة وفنانة عظيمة، على المستوى الشخصي حنونة وقلبها أبيض وعملت معانا كتير أنا وأحمد وربتنا أحسن تربية وربتنا على احترام الناس والخصوصية ودايما نتكلم معاها ونستشريها وكان قلبها واسع".

وعن وصية والدته الراحلة، أضاف: "كانت توصينا على بعض أنا وأحمد، وكانت تقولنا خدوا بالكم من بعض ومفيش حاجة تفرقكم ولا تبعدكم عن بعض".

وتحدث عمر عن اللحظات الأخيرة في حياة والدته: “ماما حبيتي الفترة الأخيرة كانت متعايشة ومبسوطة وكنا حواليها ومش بينسيبها وكانت مسالمة وبتشكر ربنا وتقوله الحمد لله، كانت حد جميل ومسالم وبتحب الحياة حتى لو بعيدة عن الفن كانت دايما تقول أنا مبسوطة وراضية بكل حاجة وكانت قوية وشديدة".

وكشف عمر عن والده الراحل فاروق الفيشاوي وعلاقته بوالدته بعد الانفصال:"عمرهم ما حسسونا بالفراق وكانوا بيجمعونا وحريصين أننا نتقابل كل يوم الجمعة في جو عائلي، وفضلوا أصدقاء مدى حياتهم، وكانت معاه في أحزانه وفي مرضه، ماما كانت بتحبه جدًا ودايمًا تتكلم عنه بالخير".

أقيم الإثنين الماضي، عزاء الفنانة سمية الألفي، في مسجد عمر مكرم، بحضور أحمد فاروق الفيشاوي وشقيقه عمر.

واستقبل أحمد وعمر الفيشاوي المعزيّن من الأصدقاء ونجوم الفن، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء في الراحلة سمية الألفي، أبرزهم باسم سمرة والفنان أحمد السقا، شيرين، محمود حميدة، كندة علوش، خالد النبوي، محمد علي رزق، وغيرهم.

اقرأ أيضا..

إبراهيم عيسى وحسين فهمي والسبكي يحتفلون بعرض فيلم "الملحد" في السينمات

أول ظهور لمحمود حميدة في عرض فيلم الملحد بعد خروجه من المستشفى