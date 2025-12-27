الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى سيطرة أجواء شتوية واضحة على معظم أنحاء الجمهورية.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "تشهد أغلب المحافظات أجواء شتوية بامتياز نتيجة التأثر بمنخفض جوي يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة".

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا، موضحة أن العظمى في القاهرة الكبرى ستصل إلى 20 درجة مئوية، بينما تتراوح الصغرى ما بين 10 و12 درجة.

وتابعت: "تنخفض الدرجات الصغرى لتصل إلى حوالي 8 درجات في المدن الجديدة، وستسجل نحو 6 درجات مئوية في محافظات شمال الصعيد".

وأشارت إلى أن السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء ستشهد فرصًا لهطول أمطار متوسطة، تمتد لتشمل أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت أن الأمطار ستصل أيضًا إلى بعض المحافظات الداخلية ولكن بكميات أقل، بينما ستكون فرص هطولها خفيفة على جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

ولفتت غانم إلى أن البلاد ستشهد زيادة ملحوظة في سرعات الرياح، حيث تصل على البحر المتوسط إلى نحو 60 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة.

وأشارت إلى أن سرعات الرياح في المحافظات الداخلية ستتراوح بين 30 و40 كم/ساعة، مؤكدة أن هذه الرياح النشطة تزيد من الشعور ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة المُحسوسة.

ونوهت إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وارتداء الملابس المناسبة للطقس البارد، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.