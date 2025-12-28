موعد مباراة تونس المقبلة بعد الخسارة من نيجيريا

15 صورة لإصابة محمد علي بن رمضان القوية مع منتخب تونس أمام نيجيريا

يستعد منتخب تونس لاستكمال مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب خسارته أمام منتخب نيجيريا بثلاثية لهدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاءت أهداف نيجيريا بتوقيع فيكتور أوسيمين، ويلفريد نديدي، وأديمولا لوكمان، فيما جاءت ثنائية تونس عن طريق منتصر الطالبي وعلى العابدي.

موعد مباراة تونس المقبلة

ويواجه نسور قرطاج منتخب تنزانيا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات "المجموعة الثالثة".

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب الملعب الأولمبي الملحق بمركب الأمير مولاي عبد الله.

