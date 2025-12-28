مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة تونس المقبلة بعد الخسارة من نيجيريا

كتب - نهى خورشيد

12:20 ص 28/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة نيجريا وتونس (1)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة نيجريا وتونس (3)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة نيجريا وتونس (2)
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة نيجريا وتونس (4)
  • عرض 10 صورة
    تونس ونيجيريا (4) (1)
  • عرض 10 صورة
    تونس ونيجيريا (5) (1)
  • عرض 10 صورة
    تونس ونيجيريا (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    تونس ونيجيريا (7) (1)
  • عرض 10 صورة
    تونس ونيجيريا (3) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب تونس لاستكمال مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب خسارته أمام منتخب نيجيريا بثلاثية لهدفين في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاءت أهداف نيجيريا بتوقيع فيكتور أوسيمين، ويلفريد نديدي، وأديمولا لوكمان، فيما جاءت ثنائية تونس عن طريق منتصر الطالبي وعلى العابدي.

موعد مباراة تونس المقبلة

ويواجه نسور قرطاج منتخب تنزانيا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 ديسمبر، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات "المجموعة الثالثة".

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب الملعب الأولمبي الملحق بمركب الأمير مولاي عبد الله.

أقرأ أيضًا:

غرفة الفار مع نعمة رشاد| طرد مستحق لهاني وتدخل ذكي لغرفة "الفار" بلقاء مصر وجنوب أفريقيا

حسام حسن يدرس إراحة بعض اللاعبين ضد أنجولا.. وهذا موقف صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نيجريا وتونس كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية منتخب تونس موعد مباراة تونس المقبلة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء