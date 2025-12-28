عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس، أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بورسعيد.

أكد الدكتور أيمن عاشور ضرورة استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، مشددًا على استكمال كافة الاستعدادات الأكاديمية والإدارية، مشيرًا إلى ضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحُسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد.

ووجه الوزير بتفعيل دور المراكز البحثية وحاضنات الابتكار وريادة الأعمال داخل الجامعات، وتشجيع النشر الدولي في الدوريات العلمية المرموقة، ودعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية المستدامة، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للابتكار المستدام.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر ديسمبر، وجاء في مقدمتها، اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وزير التعليم العالي، لاستعراض أبرز نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" التي تستهدف تعزيز الابتكار وريادة الأعمال عبر تحالفات إقليمية تضم الجامعات والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال.

وأضاف التقرير بأن الوزير قام بزيارة تفقدية لجامعة المنصورة الأهلية، وتفقد عدد من المنشآت الأكاديمية والبحثية المتخصصة بعدد من مباني الجامعة.

ولفت التقرير إلى الجولة التفقدية داخل مقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة الجديدة، وتفقد الوزير مدينة العلوم والتكنولوجيا للاطلاع على منتجات المعهد والنماذج التطبيقية لدعم الصناعة المحلية، فضلًا عن إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمدينة، والتقى بعدد من خريجي المنح والبرامج التدريبية للمعهد، والتقط معهم صورة تذكارية، وتفقد معرض المنتجات البحثية الذي يضم نماذج متقدمة من مخرجات البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية.

وسلط التقرير الضوء على تكريم الوزير لطلاب الجامعات المصرية الفائزين ضمن بعثة مصر التي شاركت في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بمدينة برشلونة الإسبانية والتي شاركت فيها 32 دولة و44 جامعة دولية، كما جرى تكريم الطلاب الفائزين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة، التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة إسلامية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع تصنيف «سيماجو»، ومؤسسة «إلسيفير» العالمية، والاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي، عن نتائج النسخة الرابعة من تصنيف «سيماجو» لمراكز البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضمنت قائمة المراكز العشرة الأوائل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 4 مراكز بحثية مصرية، وحافظ المركز القومي للبحوث على صدارته للتصنيف.

وأضاف التقرير أن الوزير شهد توقيع اتفاق شراكة وإطلاق برنامج «رعاية» لتدريب الأطباء الجامعيين بالمستشفيات الجامعية على التشخيص المبكر وعلاج الأمراض النادرة لدى الأطفال، بالتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وشركة أسترازينيكا مصر.

وتناول التقرير الإعلان عن أسماء الفائزين بالقرعة العلنية لموسم الحج للعام 2026 / 1447هـ، من منسوبي الوزارة من السادة أعضاء هيئة التدريس والإداريين على مستوى كافة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وديوان عام الوزارة.

وأضاف التقرير أن الدكتور أيمن عاشور شهد فعاليات الاحتفال الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بمناسبة "يوم الجينوم الثالث وإعلان مستجدات مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصريين".

وسلط التقرير الضوء على لقاء الوزير بالدفعة الأولى من الطلاب المرشحين للحصول على منح دراسية لمرحلة الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026، الممولة بالشراكة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وفرنسا، وذلك ضمن البرنامج التنفيذي للمنح الممتد حتى عام 2030.

ونوه التقرير إلى أن الوزير عقد اجتماعًا موسعًا مع وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة مستجدات التعاون بين الوزارتين، وبحث فرص التوسع في مشروعات إستراتيجية تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، فضلًا عن استعراض تفاصيل مشروع إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة في إقليم الدلتا، بما يخدم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط، ويلبي الطلب المتزايد على التعليم الجامعي والتكنولوجي، ويسد احتياجات الإقليم من مؤسسات تعليمية حديثة تواكب التطورات العالمية.

وأضاف التقرير أن الوزير ترأس العديد من الاجتماعات الهامة وأبرزها: اجتماع اللجنة التنفيذية للبعثات، واجتماع مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، واجتماع معهد بحوث الإلكترونيات، واجتماع معهد الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المجلس اعتمد النموذج الاسترشادي للخطة الاستراتيجية للجان قطاعات التعليم الجامعي 2025، لصياغة وإعداد إستراتيجية كل لجنة من لجان القطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس استعرض تقريرًا تضمن الخطة الإستراتيجية لجامعة قنا (2024/2030).

وافق المجلس على إطلاق الاستبيان المصري للمشاركات الطلابية بالجامعات المصرية في نسخته الثالثة، اعتبارًا من يناير 2026 وحتى نهاية يوليو 2026، ويستهدف طلاب الفرق النهائية للعام الأكاديمي 2025/2026 بالجامعات المصرية، ويهدف الاستبيان إلى قياس جودة الخدمات التعليمية في الجامعات، وتعزيز قنوات التواصل بين الطلاب ومؤسساتهم التعليمية، ونشر ثقافة المشاركة والتفاعل البناء داخل الحرم الجامعي، بالإضافة إلى إصدار مؤشرات دقيقة حول جودة التعليم والدعم الأكاديمي والمهني، بما يسهم في تطوير التعليم الجامعي وفق المعايير العالمية للجودة والاعتماد.

وأحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس جامعة بورسعيد على تأسيس شركة إنجاز بالجامعة.

كما استعرض المجلس التقرير الإستراتيجي الإفريقي - الإصدار الثامن عشر، الصادر من كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة، والذي يتناول قراءة تحليلية لمجمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية في القارة الإفريقية.

