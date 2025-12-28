مباريات الأمس
15 صورة لإصابة محمد علي بن رمضان القوية مع منتخب تونس أمام نيجيريا

كتب - يوسف محمد:

01:18 ص 28/12/2025
تعرض محمد علي بن رمضان لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب تونس، لإصابة قوية خلال مشاركته مع نسور قرطاج في مباراة نيجيريا أمس بأمم أفريقيا 2025.

وشارك بن رمضان أساسيا منذ بداية اللقاء في تشكيل المنتخب التونسي، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد تعرضه لإصابة قوية عقب عرقلته من حارس مرمى منتخب نيجيريا.

وعقب سقوط بن رمضان على أرضية الملعب، دخل الجهاز الطبي على الفور الملعب للاطمئنان على اللاعب ومعرفة حجم الإصابة، ثم أشار إلى ضرورة استبدال اللاعب وخروجه من الملعب ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإصابة حتى الآن.

وكان منتخب نيجيريا تمكن من تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره منتخب تونس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025.

وتستضيف المغرب النسخة الحالية من بطولة كأس أمم أفريقيا، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 يناير المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

جمال فاق الخيال.. 8 صور لوائل جمعة داخل المتحف المصري

"بعد هزيمة تونس".. جدول ترتيب المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إصابة محمد علي بن رمضان محمد علي بن رمضان آخر أخبار النادي الأهلي كأس الأمم الأفريقية منتخب تونس

