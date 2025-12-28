جيش الاحتلال ينسحب من بلدة قباطية جنوبي جنين بالضفة الغربية



وكالات

انسحب جيش الاحتلال، اليوم الأحد، من بلدة قباطية، جنوبي جنين، في الضفة الغربية، وذلك بعد يومين من اقتحام واسع النطاق شهدته البلدة، وتخللته مداهمات واعتقالات وفرض إجراءات عسكرية مشددة.

وكانت قوات الاحتلال قد فرضت حظرًا للتجوال وأغلقت مداخل البلدة بالسواتر الترابية، بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات واسعة للمنازل، وتحويل عدد من الأحياء إلى نقاط تمركز وانتشار عسكري.

واعتقلت قوات الاحتلال واحتجزت العشرات من الفلسطينيين من أبناء البلدة، قبل الإفراج عن أكثر من نصفهم لاحقًا، عقب تحقيقات ميدانية وُصِفت بالعنيفة، تخللتها اعتداءات جسدية ولفظية، بحسب ما إفادات قدمها عدد من المفرج عنهم.

وفي سياق ما تصفه إسرائيل بالإجراءات العقابية، أصدر جيش الاحتلال قرارًا يقضي بإغلاق ومصادرة منزل عائلة منفِّذ عملية العفولة، بعد تنفيذ مسح هندسي للمنزل، في خطوة تقول إسرائيل إنها تمهيد لهدمه لاحقًا.

وبحسب بيانات إسرائيلية، شاركت في الاقتحام قوات من سرية المظليين ووحدة دوفدفان، وبمشاركة جهاز الشاباك وشرطة حرس الحدود، إلى جانب وحدات خاصة إضافية، ضمن عملية قادتها قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال.

في المقابل، اعتبر مراقبون وحقوقيون أن ما جرى في قباطية من حظر تجوال وإغلاقات ومداهمات واسعة يشكِّل عقابًا جماعيًّا يطال سكان البلدة، في وقت تواصل فيه إسرائيل تبرير هذه الإجراءات بذريعة الردع وملاحقة البنية التحتية.

سياسيًّا، قال وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، إن قواته تعمل بقوة وحزم في شمال الضفة الغربية، متوعدًا بمواصلة سياسة هجومية ضد الفلسطينيين، ومهددًا أن كل من يقدم دعمًا أو ملاذًا سيدفع الثمن، عقب جلسة تقييم أمنية عُقِدت في أعقاب عملية العفولة.

وبدأ جيش الاحتلال اقتحام لقباطية بسلسلة مداهمات واحتجاز عدد من الفلسطينيين، بالإضافة لاعتقال والد المشتبه به في تنفيذ عملية الدهس والطعن العفولة بعد اقتحام منزله.

وفي وقت لاحق، أقدمت قوات الاحتلال على إجلاء عائلتين من منازلهم في بلدة قباطية جنوبي جنين.

وأغلق الجيش مداخل قباطية وعزلها عن محيطها.

ووفق مصادر محلية فإن جيش الاحتلال حوَّل قرابة عشرة منازل داخل البلدة إلى ثُكنات عسكرية، وشن مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل، رافقها احتجاز فلسطينيين وإخضاعُهم لتحقيقات ميدانية.

وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، أن قوات من سرية المظليين ووحدة دوفدفان، وبمشاركة جهاز الأمن العام "الشاباك" وشرطة حرس الحدود، وحدة يفتاح ووحدة متسادا التابعة لمصلحة السجون، باشرت الجمعة نشاطًا عملياتيًا في بلدة قباطية، تحت قيادة لواء منشه وبإسناد جوي من سلاح الجو الإسرائيلي.

ونفذت قوات الاحتلال أعمال مسح هندسي لمنزل منفّذ العملية، تمهيدا لمصادرته.

وبحسب بيان الجيش، اعتقلت قوات الأمن عددًا من الفلسطينيين بدعوى التورط في أنشطة إرهابية، كما استجوبت ميدانيًا عشرات المواطنين.

وأفاد شهود، أن قوات الاحتلال لجأت إلى استخدام أساليب التنكيل والضرب والإهانة في أثناء إجراء التحقيقات الميدانية.

وقال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش يعمل بقوة وحزم ضد بؤر الإرهاب في بلدة قباطية، التي خرج منها المخرب القاتل منفذ الهجوم الخطير الذي وقع يوم الجمعة، وذلك بالتزامن مع فرض إغلاق شامل وطوق محكم على البلدة، وفقا للغد.