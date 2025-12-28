إعلان

عمرو أديب: هو أنا مسحور؟.. وعالمة التاروت بسنت يوسف ترد

كتب : حسن مرسي

12:14 ص 28/12/2025

خبيرة التاروت بسنت يوسف

أكدت خبيرة الأبراج وعالمة التاروت بسنت يوسف، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، أنه مسحور ومستهدف بالسحر لكنه مُحصن بسبب شخصيته القوية.

وقالت يوسف ردًا على سؤاله: "انت معمول لك سحر، بس مش مأثر عليك.. أنت من الأشخاص القوية جدًا اللي مش سهل يأثر فيها سحر".

وأوضحت يوسف أن قوة شخصيته وارتباطه الروحي بوالدته لها دور كبير بتحصينه من تأثير أي سحر.

وتابعت: "ربنا واقف معاك، أنت محصن.. والدتك ليها دور كبير في أنك ما تتأذيش".

وعن توقعاتها لعام 2026 للأبراج، وصفت بسنت العام بأنه "ليس سنة راحة لكنها سنة تأسيس النجاح.. مش سهل لكن مضمون بالالتزام والجد".

وأشارت إلى أن مواليد برج الحمل سيواجهون اختبارًا للنضج العاطفي، محذرة من الصرف العشوائي الذي قد يعرضهم لأزمات مالية، مؤكدة أن الربح الحقيقي سيأتي من المشاريع المدروسة.

وأشارت إلى أن التحدي الأكبر في 2026 سيكون التحكم في الاندفاع والغضب، كما أن النجاح الدراسي سيكون مرتبطًا بالالتزام والاستمرارية والفهم العميق وليس الحفظ السريع.

