كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

فيديو أهداف مباراة نيجيريا و تونس بكأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

12:19 ص 28/12/2025
حقق منتخب نيجيريا فوزا كبيرا على نظيره التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

وسجل أهداف منتخب نيجيريا كلا من: أوسيمين في الدقيقة 44، ويلفريد نديدي في الدقيقة 50، أديمولا لوكمان في الدقيقة 67.

بينما سجل هدفي منتخب تونس كلا من: منتصر الطالبي في الدقيقة 74، على العابدي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع منتخب نيجيريا نقاطه إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد منتخب تونس عند ثلاثة نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة مع كلا من المنتخبات: تنزانيا، أوغندا، نيجيريا.

منتخب تونس منتخب نيجريا كأس الأمم الأفريقية

