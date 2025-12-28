فيديو أهداف مباراة نيجيريا و تونس بكأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة تونس المقبلة بعد الخسارة من نيجيريا

حقق منتخب نيجيريا فوزا كبيرا على نظيره التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.

وسجل أهداف منتخب نيجيريا كلا من: أوسيمين في الدقيقة 44، ويلفريد نديدي في الدقيقة 50، أديمولا لوكمان في الدقيقة 67.

بينما سجل هدفي منتخب تونس كلا من: منتصر الطالبي في الدقيقة 74، على العابدي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع منتخب نيجيريا نقاطه إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد منتخب تونس عند ثلاثة نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب.

ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة مع كلا من المنتخبات: تنزانيا، أوغندا، نيجيريا.

🟧 كأس أمم افريقيا | نيجيريا 2-0 تونس



نسور نيجيريا يضاعفوا النتيجة.. ويلفريد نديدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا ⚽🇳🇬 pic.twitter.com/5ric0dbvHr — Sport Station ✪ (@Arabsports_TV) December 27, 2025