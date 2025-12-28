فيديو أهداف مباراة نيجيريا و تونس بكأس الأمم الأفريقية
كتب - محمد عبد السلام:
حقق منتخب نيجيريا فوزا كبيرا على نظيره التونسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثانية في كأس الأمم الأفريقية.
وسجل أهداف منتخب نيجيريا كلا من: أوسيمين في الدقيقة 44، ويلفريد نديدي في الدقيقة 50، أديمولا لوكمان في الدقيقة 67.
بينما سجل هدفي منتخب تونس كلا من: منتصر الطالبي في الدقيقة 74، على العابدي في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز رفع منتخب نيجيريا نقاطه إلى 6 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد منتخب تونس عند ثلاثة نقاط ليحتل المركز الثاني بجدول الترتيب.
ويقع منتخب تونس في المجموعة الثالثة مع كلا من المنتخبات: تنزانيا، أوغندا، نيجيريا.
منتصر الطالبي يقلص الفارق للمنتخب التونسي أمام نيجيريا#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/o59Hu9ILws— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 27, 2025
علي العابدي من ركلة جزاء يسجل الهدف الثاني للمنتخب التونسي#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/fFEB3P7dsj— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 27, 2025
🟧 كأس أمم افريقيا | نيجيريا 2-0 تونس— Sport Station ✪ (@Arabsports_TV) December 27, 2025
نسور نيجيريا يضاعفوا النتيجة.. ويلفريد نديدي يسجل الهدف الثاني لمنتخب نيجيريا ⚽🇳🇬 pic.twitter.com/5ric0dbvHr
🚨🚨🚨🚨🚨🚨— بعد نهاية الشوط الأول :— عمرو (@bt3) December 27, 2025
— نيجيريا (10) تسديدات
— تونس (2) تسديدات
— نيجيريا (2) تسديدات على المرمى
— تونس (0) تسديدات على المرمى
نيجيريا 1 — 0 تونس