وسط نداءات استغاثة.. أمطار غزيرة تغرق خيام النازحين في قطاع غزة



وكالات

تضرر مئات خيام النازحين جراء الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي ضربت قطاع غزة.

وتتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة مع تعرضه لمنخفض جوي شديد مصحوب بأمطار غزيرة ورياح عاتية، وسط عجز تام في سبل الحماية والإمكانيات الإغاثية.

كانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل عشرات الوفيات جراء الأحوال الجوية القاسية، من بينهم طفلان استشهدا نتيجة انخفاض حاد في حرارة الجسم.

وأشارت المصادر الطبية إلى أن عددا من الضحايا ارتقوا إثر انهيار منازل متضررة من الحرب بفعل ضغط الرياح والأمطار.

أفادت طواقم الدفاع المدني والإغاثة في رفح، بتلقي نداءات استغاثة متواصلة من مخيمات النازحين التي لم تصمد خيامها المتهالكة أمام قوة العاصفة.

وأشار بيان إلى أن آلاف العائلات، وبينهم أطفال وكبار سن، في العراء دون مأوى يقيهم البرودة القارسة أو مياه الأمطار التي اجتاحت ما تبقى من أمتعتهم.

وأكدت الطواقم الميدانية مواصلة أداء واجبها في ظروف تفوق القدرة على الاحتمال.

وجددت الجهات الإنسانية في القطاع مناشدتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية للتدخل العاجل والفوري لتوفير وسائل الحماية والتدفئة، محذرة من تفاقم الكارثة وتحولها إلى مأساة غير مسبوقة مع استمرار المنخفض الجوي.

كانت مستشفيات القطاع قد استقبلت 29 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية، جرى انتشال جثامين 25 منهم من تحت الأنقاض وفي مناطق متفرقة، وفقا للغد.