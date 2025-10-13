جمالها رهيب.. 12 صورة لتتويج ملكة جمال منغوليا لعام 2026

6 صور ومعلومات عن إطلالة يارا السكري في أحدث ظهور

توجت إنخوتول بايارسايخان بلقب ملكة جمال منغوليا لعام 2026 في حفل أقيم في مدينة أولان باتور عاصمة جمهورية منغوليا.

وأطلت إنخوتول بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل "كت" باللون البينك وبفتحة ساق جريئة، ويتميز الفستان بأنه مزينا بالتطريزات بالكامل.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إنخوتول مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها.

واختارت إنخوتول أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

وفي هذا التقرير يستعرض "مصراوي"، أبرز معلومات عن إنخوتول بايارسايخان ملكة جمال منغوليا لعام 2026، وفقا لـ "missworld".

- من منغوليا

-تركز على تثقيف الأطفال ودعم مستقبلهم.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" 11.5 ألف متابع.

-تم تتويجها في سبتمبر 2025.

-محامية وكاتبة.

-تقيم في مدينة أولان باتور.

-أكدت أنها ستستمر في تثقيف الأطفال خلال فترة ولايتها كملكة جمال العالم منغوليا.

-تهتم دائما بالقضايا الإجتماعية.

-تعمل في مجال عرض الأزياء.

اقرأ أيضا:

خطفت الأنظار.. ملكة جمال مصر 2025 بإطلالة ساحرة

بعد تتويجها.. 16 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم 2025

جرأة وجمال.. 20 صورة للنجمات تألقن بفساتين "حورية البحر" في 2025

بعد ظهورها في أسبوع الموضة.. من هي إيمان خليف التي خطفت الأنظار؟

"أيقونة الموضة الجريئة".. مصممة أزياء تعلق على إطلالة هيفاء وهبي



