تألقت الفنانة ريم سامي بإطلالة ناعمة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ريم مرتدية فستان طويل باللون الأحمر الناري، تميز بأنه بقصة "الأوف شولدر"، ومزينا بتطريزات لامعة.

واعتمدت مكياجا ترابيا، مع التركيز على رسمة العيون.

واختارت ريم تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها بشكل انسيابي.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وعدة خواتم.

تصميم الأوف شولدر يتميز بإبراز منطقة الكتفين بطريقة أنثوية وأنيقة، ما يمنح الإطلالة لمسة جذابة، كما يضفي شعورا بالأناقة على المظهر العام.

كما يمكن تنسيقه بسهولة مع الإكسسوارات مثل القلادات الطويلة أو الأقراط الكبيرة، كما فعلت الفنانة ريم سامي، وفقا لموقع "wildcatchronicle".

اقرأ أيضا:

8 صور ومعلومات عن إطلالة كارول سماحة في أحدث ظهور لها

حصاد 2025| نجمات تألقن بجرأة وإطلالات خطفت الأضواء على السجادة الحمراء

حصاد 2025| نجمات أثرن الجدل بإطلالات غريبة وغير متوقعة

مكياج ترابي وفستان منفوش.. هاجر الشرنوبي بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي تتألق بإطلالة جريئة.. سر اللوك



