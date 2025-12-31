"يتيمة ويتولى أمرها".. ليلة مقتل "إسلام" دفاعًا عن فتاة من التحرش بعين شمس

أحالت محكمة جنايات الجيزة، أوراق مالك محل أدوية بيطرية إلى فضيلة مفتي الجمهورية تمهيدًا لإعدامه، لاتهامه بقتل "زيزي" وصغارها الثلاثة في شارع اللبيني بمنطقة فيصل.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم -حصل مصراوي على نسخة منها-، أن المتهم "أحمد م"، مالك محل أدوات بيطرية، تعرف على "زيزي" من خلال محله، حيث كانت تتردد عليه كزبونة.

وتابعت التحقيقات بمرور الوقت، تطورت العلاقة بينهما إلى تواصل شخصي، وأخبرته بمشاكلها الزوجية ورغبتها في الانفصال عن زوجها والبحث عن شقة تعيش فيها مع أطفالها الثلاثة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استأجر شقة سكنية للزوجة كمساعدة أقامت فيها الضحية لفترة مع أطفالها، ووعدها المتهم بالزواج منها حال طلاقها من زوجها، وبعد فترة عند مواجهته بوعده تهرب منها.

واستطردت التحقيقات أن الضحية هددت المتهم بفضح أمر علاقتهما غير الشرعية، فقرر الأخير الانتقام منها خشية من الفضيحة، ودس لها سم الفئران في كوب عصير، وحين تعرضت لوعكة صحية نقلها إلى مستشفى القصر العيني.

وأشارت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم زور مستندات حكومية بأن سجل بيانات غير صحيحة باسم "علي محمد علي"، على دفتر الدخول خشية المساءلة القانونية، وحين تأكد أن "زيزي" فارقت الحياة لاذ بالفرار.

وكشفت النيابة العامة، أن المتهم بعدما ارتكب جرمه بحق "زيزي" عاد وكأن لم يفعل شيء مارس حياته اليومية، وفي اليوم التالي قرر الانتقام من الأطفال الثلاثة كون أن الطفلة "جنى" عرفت طريق محل عمله خشية فضح أمره.

وبدأت فصول مخططه الشيطاني بخروجه للتنزه رفقة الأطفال الثلاثة في إحدى الحدائق، ووضع لهم السم في العصير قائلًا": "حطيت 4 أقراص وفركتهم ومبيد حشري وقرص ونص غلة.. كنت عامل الخلطة دي في البيت زي ما عملت خلطة الأم".

وتخلص المتهم من الطفل الأصغر "مصطفى" بأن ألقاه في مصرف مائي لرفضه تناول العصير، وحين ظهرت أعراض الخلطة على "جنى وسيف"، عاد بهما إلى الشقة محل الجريمة.

وتابعت التحقيقات ما أن شعر المتهم أن مخططه مهدد بالاكتشاف من الطفل الأكبر "سيف"، أطبق بيده على عنقه حتى الرمق الأخير: "ضغطت على رقبته لحد ما قطع النفس".

وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة، إنه خلق حيلة على شريكه "رمضان" من أجل التخلص من جثتي الطفلين "جنى وسيف" دون فضح أمره: "قولت له دول ولاد عمي وعايز ارجعهم لأبوهم".