ظهرت الفنانة جومانا مراد بإطلالة لامعة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تألقت جومانا مرتدية جامبسوت ضيق باللون الفضي اللامع مزين بتطريزات لامعة بالكامل.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

كما اختارت جومانا تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة حذاء أنيق باللون الأحمر الناري.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات بسيطة مكونة من حلق، وقلادة.

وفقا لموقع "talinedesigns"، يتميز الجامبسوت بأنه قطعة عملية تجمع بين الأناقة والراحة في آن واحد، إذ يمنح إطلالة متكاملة دون الحاجة إلى تنسيق عدة قطع، كما يناسب مختلف الأوقات والمناسبات، سواء اليومية أو الرسمية.

كما يساعد الجامبسوت على إبراز القوام بشكل أنيق ومتناسق، ويمنح مظهرا عصريا وجذابا.

