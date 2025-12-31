تألقت الفنانة بشرى بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت بشرى بيجامة مكونة من تي شيرت باللون البستاج وبنطلون باللون الأخضر.

وبحسب "، اللون البستاج يضفي طابعا أنيقا وأنثويا، ويمكن ارتدائه في معظم المناسبات والإطلالات الرسمية، كما إنه يتماشى مع العديد من الألوان الأخرى.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت بشرى أن تترك شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون البستاج يتناسب مع ألوان البيجامة.