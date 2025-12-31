إعلان

خطفت الأنظار.. 5 صور ومعلومات عن إطلالة أصالة

كتب : أسماء مرسي

11:15 م 31/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:

أطلت المطربة أصالة بلوك ساحر وجذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أصالة مرتدية فستان طويل مزيج من اللونين البرجندي والأبيض.

كما تميز الفستان بأنه من خامة المخمل من الأعلى، مزينا بتطريزات لامعة وذهبية وبتصميم منفوش من الأسفل.

الفستان من توقيع المصمم اللبناني كريكور جابوتيان.

كما اعتمدت مكياجا بدرجات النيود من تنفيد خبير التجميل أحمد أحمد.

واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى تتناسب مع إطلالتها بواسطة المصفف فاتشيه.

وأكملت اللوك بارتداء مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.

إنستجرام أصالة أصالة إطلالة أصالة

