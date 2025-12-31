كيف نسقت جومانا مراد إطلالتها في أحدث ظهور؟

ظهرت المطربة إليسا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت إليسا مرتدية فستان بليزر مزيج من اللونين الأسود والذهبي، مزينا بتطريزات لامعة، وبصيحة "الشراشيب".

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود.

واختارت إليسا تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

ونسقت مع اللوك حذاء طويل باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق.

وفقا لموقع "styledmood"، يتميز فستان البليزر بأنه يجمع بين أناقة البليزر الرسمية وطول الفستان، ليمنح إطلالة أنثوية وعصرية في نفس الوقت.

كما يسهل تنسيقه مع الإكسسوارات والأحذية المختلفة، مثلما فعلت المطربة إليسا لإكمال مظهرها بشكل أنيق.

