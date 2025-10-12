بعد تتويجها.. 16 صورة ومعلومات عن الفائزة بلقب ملكة جمال العالم 2025

شاركت الإعلامية بوسي مجموعة من صور الفنانين خلال مؤتمرٍ صحفي، ضمن فاعليات قائمة الفنانين المكرمين في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وجاء ذلك في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025، وفق المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي "لايف استايل" أبرز إطلالات الفنانات خلال مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46.

ليلى علوي

ظهرت الفنانة ليلي علوي مرتدية بلوزة باللون الأخضر الناعم، ونسقت أسفلها بنطلون قماش أبيض.

أما الفنانة لبلبة

ظهرت الفنانة لبلبة مرتدية شميز مخطط بخطوط زرقاء يوحي بالكاجول.

ونسقت أسفلة بنطلون أسود، واختار قصة شعر مناسبة مع اللوك.

الفنانة إلهام شاهين

ظهرت الفنانة إلهام شاهين مرتدية جاكت جيلد ونسقت أسفلة توب أبيض؛ والإطلالة توحي بالراحة والشبابية.

الإعلامية بوسي

ارتدت بوسي بلوزة من التايجر ونسقت معاها بنطلون جينس يناسب الإطلالة، واختارت إكسسوارات مكونة من نظارة شمس وأسورة.