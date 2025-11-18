7 أضرار يسببها استخدام مجفف الشعر يوميا

حذرت الدكتورة صوفيا بيلاش، أخصائية الأمراض الجلدية والشعر الروسية، من أن الاعتماد اليومي على مجفف الشعر يسبب أضرارا كبيرة لبنية الشعرة ولصحة فروة الرأس، وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

وأوضحت أن الشعر يتكون من ثلاث طبقات رئيسية:

الطبقة الخارجية (البشرة): تعمل كدرع واقٍ للشعرة.

الطبقة الوسطى (اللحاء): تشكل ما يزيد على 80% من كتلة الشعرة، وتمنحها القوة والمرونة بفضل بروتين الكيراتين.

الطبقة الداخلية (اللب): تحتوي على الصبغات الطبيعية وتساهم في مرونة الشعر.

إن الهواء الساخن المنبعث من مجفف الشعر قد تصل حرارته إلى 40–120 درجة مئوية، وهي درجات كافية لإتلاف بنية الكيراتين وتكسير الروابط التي تعطي الشعر متانته، ما يؤدي في النهاية إلى فقدان القوة والمرونة.

كما أن التعرض المتكرر للحرارة المرتفعة يُضعف الطبقة الدهنية التي تحمي سطح الشعرة، ما يسبب تبخر الرطوبة وانفصال القشور الخارجية، يصبح الشعر هشا وعرضة للتكسر والتشابك، ولا يقتصر الضرر على الشعر فقط، إذ يؤدي الاستخدام اليومي للهواء الساخن إلى اضطراب التوازن الدهني المائي في فروة الرأس، ما ينتج عنه الجفاف والتهيج وظهور القشرة.

لتجنب هذه الآثار السلبية، تقدم الأخصائية مجموعة نصائح بسيطة:

استخدام مستحضرات الحماية الحرارية قبل تجفيف الشعر.

اختيار درجة حرارة متوسطة وإبقاء المجفف على مسافة لا تقل عن 15 سم.

ترك الشعر يجف بشكل طبيعي قبل استخدام المجفف.

استعمال أقنعة وبلسم مرطب بانتظام، مع وضعها على الشعر فقط وليس فروة الرأس.

