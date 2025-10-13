5 أطعمة غنية بالبيوتين تعزز صحة الشعر

البيوتين "فيتامين B7" أحد العناصر الحيوية لصحة الشعر والبشرة والأظافر، ويمكن الحصول عليه من مصادر طبيعية متنوعة.

إليكم أبرز الأطعمة التي توفر هذا الفيتامين المهم، وفقا لموقع " Times of India".

البيض

من الأطعمة لتعزيز صحة الشعر، بفضل احتوائه على نسبة عالية من البيوتين والبروتين.

اللوز

اللوز من أبرز المكسرات الغنية بالبيوتين، إلى جانب فيتامين E والدهون الصحية التي تُسهم في ترطيب فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر.

البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة ليست فقط غنية بالبيوتين، بل تحتوي أيضا على البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي للحفاظ على صحة بصيلات الشعر.

للحصول على أفضل الفوائد، يُنصح بتناولها مشوية، بمعدل مرتين إلى ثلاث أسبوعيا، مع إضافة القليل من زيت الزيتون.

بذور دوار الشمس

رغم حجمها الصغير، بذور دوار الشمس من المصادر الغنية بالبيوتين والزنك وفيتامين E، وهي عناصر تؤدي دورا مهما في تقوية الشعر ومنحه لمعانا طبيعيا.

السبانخ

غنية بمجموعة من العناصر المفيدة للشعر، منها البيوتين، والحديد، وحمض الفوليك، وفيتامين C، هذا المزيج يعزز الدورة الدموية في فروة الرأس ويقوي بصيلات الشعر.

