الأفوكادو: سر البشرة النضرة في الشتاء

خلال فصل الشتاء، يتعرض الجلد للجفاف والتشققات بسبب التغيرات الحادة بين الطقس البارد والتدفئة الداخلية، ما يجعل الكريمات المرطبة وحدها غير كافية للحفاظ على صحة البشرة.

ويشير ماجد حسين، المؤسس المشارك لخدمة طب الأمراض الجلدية، إلى أن النظام الغذائي يلعب دورا أساسيا في ترطيب البشرة وحمايتها، ويعتبر الأفوكادو غذاء مثاليا لهذا الغرض، فهو غني بـ الدهون الأحادية غير المشبعة، وفيتامينات A وC وE، والبوتاسيوم، ما يعزز مرونة البشرة ويحميها من الجفاف والتشققات ويقاوم علامات الشيخوخة، بحسب ذا صن.

وتؤكد لويز باين، أخصائية التغذية، أن الأفوكادو يقوي حاجز الدهون في البشرة، مما يحافظ على الرطوبة ويقلل التقشر، كما يساعد الجسم على امتصاص الفيتامينات الذائبة في الدهون، ويضيف فيتامين E خصائص مضادة للأكسدة تحمي البشرة من الإجهاد التأكسدي الناتج عن التلوث والأشعة فوق البنفسجية.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة طب الأمراض الجلدية التجميلية أن تناول حبة أفوكادو يوميا لمدة 8 أسابيع ساعد على زيادة مرونة وتماسك بشرة الجبهة لدى النساء.

ويمكن دمج الأفوكادو بسهولة في النظام الغذائي، مثل السلطات أو الخبز المحمص أو العصائر، لدعم صحة البشرة من الداخل.