تزيد فرط التصبغ.. 5 عادات يومية تؤخر علاج البقع الداكنة

فرط التصبغ حالة جلدية تصبح فيها بعض مناطق البشرة أغمق من محيطها، نتيجة الإفراط في إنتاج الميلانين، الصبغة المسؤولة عن لون الجلد.

وعلى الرغم من أن العوامل الوراثية والتعرض لأشعة الشمس هما الأكثر شيوعا، إلا أن بعض العادات اليومية قد تزيد المشكلة سوءاً، وفقاً للدكتورة كيفيتا باينز، أخصائية التجميل السريرية في عيادة ريفايف.

فيما يلي 5 عادات تساهم في تفاقم فرط التصبغ:

العبث بالبقع والبثور

محاولة عصر البثور أو تقشيرها تضر بالجلد المحيط وتزيد خطر فرط التصبغ التالي للالتهاب (PIH)، وقد تبقى العلامات الداكنة لفترة طويلة بعد شفاء البثور. ينصح الأطباء بعدم التعامل معها يدوياً، واستشارة طبيب أمراض جلدية لتقييم البشرة وعلاجها بشكل آمن.

تجاهل واقي الشمس داخل المنزل

التعرض للأشعة فوق البنفسجية يحدث يومياً حتى بالقرب من النوافذ، ما قد يفاقم البقع الداكنة ويبطئ شفاء البشرة. ينصح باستخدام واقي شمس معدني واسع الطيف SPF50 صباحاً وإعادة وضعه كل ساعتين أو بعد السباحة أو التعرق.

استخدام مقشرات قاسية

التقشير القوي أو المقشرات المنزلية الخشنة قد تُحدث تمزقات دقيقة في الجلد، فتزيد الالتهاب وتفاقم التصبغ. يُفضل استخدام مقشرات كيميائية لطيفة مثل حمض الماندليك أو حمض اللاكتيك بتركيز 5%، أو العلاجات الاحترافية داخل العيادة مثل الوخز بالإبر الدقيقة لتجديد خلايا البشرة دون ضرر.

نقص الترطيب

البشرة الجافة أكثر عرضة للتصبغ بسبب ضعف الحاجز الجلدي الذي يسهل اختراق المهيجات. شرب كمية كافية من الماء واستخدام مرطبات غنية بالسيراميدات والببتيدات يساعد في منع ظهور البقع الداكنة، كما يمكن اللجوء إلى جلسات هيدرافيشيال لتقشير البشرة وترطيبها بعمق.

النوم دون تنظيف جيد

ترك آثار المكياج وواقي الشمس والأوساخ على البشرة طوال الليل قد يسد المسام ويؤدي إلى ظهور البثور، أحد أسباب فرط التصبغ الرئيسة.