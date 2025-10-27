قنديل البحر.. "الكنز البحري" لمكافحة الشيخوخة

يسعى البشر إلى الحفاظ على شباب البشرة ونضارتها، فيتجه كثيرون إلى وسائل غير تقليدية لمكافحة التجاعيد وتعزيز إنتاج الكولاجين.

ومع التقدم في العمر، يتباطأ إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، فتظهر علامات الشيخوخة من ترهل وخطوط دقيقة وفقدان للمرونة.

ولتعويض هذا النقص، يلجأ البعض إلى المكملات الغذائية أو الكريمات الباهظة الثمن، فيما يبحث آخرون عن حلول طبيعية من داخل المطبخ، من بينها أطعمة غير مألوفة تعرف بقدرتها على تحفيز إنتاج الكولاجين.

قنديل البحر

يعد قنديل البحر من الأطعمة التقليدية في الصين واليابان وكوريا وتايلاند وفيتنام، حيث يعتبر طبقا فاخرا يُقدّم باردا في السلطات مع زيت السمسم وصلصة الصويا، أو يُقطّع إلى شرائح رفيعة ويُقلى، بحسب ديلي ميل.

وقد أصبح هذا الكائن البحري محط اهتمام عالمي بعد أن روّج رواد مواقع التواصل الاجتماعي لفوائده الجمالية.

ويقول الدكتور راج داسجوبتا، أخصائي الطب الباطني: "يحتوي قنديل البحر على نسبة عالية من الكولاجين، الذي يساعد في شد البشرة والحفاظ على مرونتها. ومع التقدم في السن يقل إنتاج هذا البروتين، فتظهر التجاعيد والترهّل".

ويضيف أن تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين قد يكون أكثر فاعلية من الكريمات الموضعية، لأن الجسم يستطيع امتصاص الأحماض الأمينية الناتجة عن هضم الكولاجين واستخدامها في بناء أنسجة جديدة.

وتشير الدراسات إلى أن بعض أنواع قناديل البحر تحتوي على نحو 50% من وزنها الجاف من البروتين، وأن تناولها قد يكون خيارا أقل تكلفة من كريمات الكولاجين التي تصل أسعارها إلى مئات الدولارات، رغم أن العثور عليها لا يزال محدودا في بعض الأسواق.