تعد فولكس فاجن بوينتر واحدة من السيارات التي ظهرت في سوق السيارات المصري في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثالثة، ونجحت وقت طرحها في جذب شريحة من المستهلكين الباحثين عن سيارة أوروبية بسعر اقتصادي.

ومع مرور الوقت، تحولت إلى خيار متداول في سوق المستعمل بأسعار منخفضة نسبيًا، ما جعل البعض ينظر إليها كصفقة "رابحة ومغرية" من حيث السعر فقط.

بالرغم من انتشارها في سوق المستعمل، إلا أن السيارة لم تعد تحظى بقبول واسع لدى كثير من المشترين في مصر، وهو ما يرجع إلى مجموعة من العوامل الفنية والاقتصادية التي أثرت على سمعتها مع مرور السنوات.

فولكس فاجن بوينتر سيارة أوروبية إسمًا

"بوينتر" هي سيارة تم تطويرها خلال فترة التسعينيات في أمريكا الجنوبية وتحديدًا في دولتي الأرجنتين والبرازيل بشراكة بين فورد وشركة أوتولاتينا، وكانت تعتمد في بادئ الأمر على منصة فورد إسكورت، وفي وقت لاحق استخدمت منصة فولكس فاجن Gol.

لم يدم إنتاج بوينتر منذ البدء في تصنيعها سوى ثلاث سنوات فقط البرازيل والأرجنتين، ولكن استكملت المكسيك إنتاج نسخًا منها حتى عام أواخر عام 1999، وواصلت بعض دول العالم النامي ومن بينها مصر استيرادها حتى عام 2007.

مواصفات محرك فولكس فاجن بوينتر

تعتمد غالبية النسخ المتوفرة في سوق المستعمل المصري من فولكس فاجن بوينتر (Volkswagen Pointer) على محرك 1600 سي سي بقوة 94 حصان.

متوسط أسعار فولكس فاجن بوينتر في مصر

تختلف الأسعار بناءً على حالة السيارة الفنية، وعدد الكيلومترات التي قطعتها، ومكان البيع، إلا أن متوسط السعر يتراوح بين 150 وحتى 220 ألف جنيه. لموديلات ما بين 2003 و2006.

لماذا ينصح خبراء المقبلين على الشراء بتجنب شراء فولكس بوينتر؟

أولًا: التصميم وضعف التجهيزات

تصميم بوينتر يعود إلى جيل قديم من سيارات فولكس فاجن، ما يجعلها أقل جاذبية مقارنة بالسيارات الأحدث في نفس الفئة السعرية، سواء من حيث الشكل أو وسائل الراحة والتكنولوجيا الداخلية، وهو ما يدفع الكثيرين لتفضيل بدائل أحدث حتى لو بسعر أعلى قليلًا.

ثانيًا: ضعف عوامل الأمان

تفتقر السيارة إلى أنظمة الأمان الحديثة المنتشرة حاليًا في السيارات الاقتصادية، مثل الوسائد الهوائية المتعددة وأنظمة الثبات الإلكتروني، وهو ما يقلل من الإقبال عليها خاصة لدى العائلات أو المبتدئين في القيادة.

ثالثًا: مشكلات الاعتمادية مع العمر

مع ارتفاع عمر معظم السيارات المتاحة منها في السوق، بدأت تظهر مشاكل متكررة مرتبطة بالمحرك ونظام التعليق وناقل الحركة، وهو ما يجعل تكاليف الصيانة عاملًا مهمًا في قرار الشراء، وقد تتجاوز في بعض الحالات قيمة السيارة نفسها.

رابعًا: عدم توافر قطع الغيار الجيدة

رغم أن قطع الغيار ما زالت موجودة بشكل نسبي في السوق، إلا أن جودة المتوفر منها تختلف بشكل كبير، بالإضافة إلى أن بعض القطع الأصلية أصبحت نادرة، مما يدفع الملاك للاعتماد على بدائل أقل جودة.

خامسًا: ضعف قيمة إعادة البيع

من أبرز أسباب عزوف البعض عنها هو انخفاض الطلب عليها في إعادة البيع، ما يؤدي إلى خسارة أكبر عند التخلص منها لاحقًا مقارنة بسيارات منافسة مثل بعض الطرازات اليابانية أو الكورية.

هذا ويرى عدد من خبراء سوق السيارات أن شراء سيارات قديمة مثل بوينتر يجب أن يكون بحذر شديد، مع فحص فني دقيق قبل الشراء، لأن السعر المنخفض قد يخفي وراءه تكاليف صيانة مرتفعة لاحقًا، وهو ما يجعلها خيارًا غير مناسب لكثير من المشترين في الوقت الحالي.

