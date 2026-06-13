أكد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، مشاركة نحو 2150 معلمًا ومعلمة من مختلف التخصصات في أعمال تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك ضمن خطة الوزارة لضمان سرعة ودقة أعمال التصحيح.

تنفيذ توجيهات الوزارة والمحافظة

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظ أسيوط، بشأن تكثيف المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات ولجان تقدير الدرجات، لضمان سير العمل بكفاءة وانتظام.

متابعة ميدانية لأعمال التصحيح

وأشار "دسوقي" إلى متابعته أعمال تصحيح مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات داخل مدرسة نبيل العزبي للتعليم الأساسي بحي غرب، حيث التقى بالمقدرين والموجهين والمشرفين، مؤكدًا ضرورة الالتزام الكامل بمعايير وضوابط التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه بدقة وحيادية، مع تفعيل المراجعة تحت إشراف الموجهين.

توزيع لجان التصحيح بالمحافظة

وأضاف وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح بدأت بمادة المجالات التي لا تُضاف للمجموع، على أن يتم استكمال باقي المواد خلال الأيام المقبلة وفق خطة زمنية محددة.

وتُجرى أعمال التصحيح داخل أربعة مقار رئيسية بالمحافظة تشمل مدارس: المشير أحمد إسماعيل الثانوية بنين، والخيرية الإسلامية بنين، وجمال فرغلي سلطان الثانوية، واللواء نبيل العزبي الابتدائية والإعدادية بنين، إلى جانب كنترول الشهادة الإعدادية.

إجراءات مشددة لضمان العدالة

وأكد دسوقي التشديد على تطبيق أعلى درجات الانضباط والدقة في أعمال التقدير، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مع الالتزام بالشفافية وسرية البيانات، وتأمين نقل وحفظ أوراق الإجابة، وتطبيق نظام المراجعة المزدوجة داخل كل لجنة.

الاستعداد لإعلان النتيجة

ولفت وكيل الوزارة إلى استمرار أعمال التصحيح خلال الأيام المقبلة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين مقار التصحيح، تمهيدًا للانتهاء من أعمال المراجعة والرصد النهائي، وإعلان النتيجة فور اعتمادها رسميًا.