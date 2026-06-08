بحلول فصل الصيف تسبب الحرارة الشديدة أضرار ببطارية السيارة، لذلك يوجد عدة تعليمات وإرشادات يجب تتبعها من أجل الحفاظ على عمر البطارية الإفتراضي وتجنب تلفها، أو ضرر قد يلحق بها، وقد يصل إلى حد تغيير البطارية بأخرى جديدة.

في التقرير التالي مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لإطالة عمر البطارية:

الركن الذكي والوقاية من الشمس

تجنب حرارة المحرك الزائدة وتعتبر أشعة الشمس المباشرة وحرارة غطاء المحرك عدوًا للبطارية؛ لذا احرص دائمًا على الركن في مناطق مظللة أو مغطاة، وتركيب عوازل الحرارة المتطورة لتقليل حرارة المصورة الداخلية للسيارة بسكل عام.

العناية بأسلوب القيادة

الرحلات القصيرة وكثرة التحرك لمسافات قصيرة مع إيقاف وتشغيل المحرك لا تمنح المولد وقتًا كافيًا لإعادة شحن البطارية، ينصح بالقيادة المستمرة لمدة لا تقل عن 20 إلى 30 دقيقة لضمان تعويض الطاقة المستهلكة.

ويجب أيضًا تجنب تشغيل الملحقات الكهربائية مثل شاشة العرض، النظام الصوتي، أو مكيف الهوء أثناء التوقف لمنع إستهلاك الطاقة المفقودة دون تعويضها.

الصيانة والفحص الدوري

تنظيف أقطاب البطارية بشكل دوري بخليط من الماء وصودا الخبز لأنه يتسارع تراكم الأملاح والتآكل الأبيض على أقطاب البطارية في درجات الحرارة المرتفعة مما يضعف التوصيل.

فحص مستوى المياه إذا كانت بطاريتك من النوع الذي يحتاج لصيانة، افحصها شهريًا خلال الصيف وأضف الماء المقطر إذا لزم الأمر.

مراقبة الشحن وتحتوي بعض البطاريات على مؤشر أعلى سطحها، حيث يشير اللون الأخضر إلى الحالة الجيدة، ويستوجب أي خلل إستشارة مراكز الصيانة أو الإستعانة بخدمات المركز لفحص صحة البطارية.

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