أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي قطر وسويسرا عن التشكيل الرسمي لمباراتهما، التي تجمعهما في افتتاح مشوارهما بدور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب قطر المباراة بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

في خط الدفاع: بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، أيوب الملوي، همام الأمين.

في خط الوسط: عاصم مادبو، جاسم جابر، عيسى لاي.

في خط الهجوم: أكرم عفيف، يوسف عبد الرزاق، إدميلسون جونيور.

وعلى الجانب الآخر، يلعب المنتخب السويسري اللقاء بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: جريجور كوبيل

في خط الدفاع: مانويل أكانجي، نيكو إلفيدي، ريكاردو رودريجيز

في خط الوسط: دينيس زكريا، جرانيت تشاكا، ريمو فرويلر، ميشيل أيبشير

في خط الهجوم: بريل إمبولو، دان ندوي، روبن فارجاس

ويتواجد منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، التي تضم

منتخبات سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.

وكانت مباريات المجموعة انطلقت أمس بمواجهة جمعت منتخب كندا صاحب الأرض مع البوسنة والهرسك وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.