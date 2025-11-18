لمالكي "شيفرولية أوبترا" 2026.. تعرف على جدول صيانة الـ10 آلاف كيلومتر

بعد مصرع نجم ليفربول.. كيف تتصرف عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟

تهدف الصيانات الدورية لمحركات السيارات الجديدة، إلى الحفاظ على سلامة السيارة، وكذا حفظ حق المالك في الضمان المقدم من الشركة المصنعة ووكيلها بالسوق المحلي.

وتعد شيفرولية أوبترا الجديدة من السيارات التي انضمت مجددًا إلى السوق المصري خلال عام 2025 الجاري بعد غياب دام لسنوات، وهي واحدة من السيارات التي تحمل شعار "صنع في مصر".

وتقدم مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيفرولية" Chevrolet الأمريكية في مصر، السيارة أوبترا سيدان العائلية الجديدة بضمان لمدة 5 سنوات أو 150 ألف كيلومترا أيهما أقرب.

وفيما يلي توضيحًا بالصيانات التي يجب إجراؤها للسيارة أوبترا بعد قطع 10 آلاف كم.

تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت: هذه هي الخطوة الأساسية في هذه الصيانة.

فحص عام: يشمل التأكد من أن جميع مستويات السوائل (مثل مياه التبريد وزيت الفرامل) في المستوى الصحيح، وفحص ضغوط الإطارات، والأضواء الخارجية، والنظام الكهربائي، والعادم.

يذكر أن شيفرولية أوبترا سيدان العائلية تتوفر خلال شهر نوفمبر الجاري بفئتين من التجهيزات وتبدأ أسعارها من 724.900 جنيه للفئة LS، والفئة ‎‏LT الأعلى تجهيزًا سعرها 749.900 جنيه.

تعتمد سيارة شيفرولية أوبترا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تأتي أوبترا بطول 4.490 مم، العرض 1.695 مم، الارتفاع: 1.490 مم، قاعدة العجلات: 2.550 مم، الخلوص الأرضي مع أقصي حمولة يبلغ 125 مم، تتسع مساحة الشنطة 475-910 لتر

تمتلك أوبترا مجموعة من تجهيزات السلامة لضمان حماية الركاب، تشمل، وسائد هواء أمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، حساسيات ركن خلفية وكاميرا خلفية، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

التجهيزات الخارجية للسيارة تشمل مصابيح ضباب خلفية، مرايا كهربائية، عجلات مقاس 15 بوصة، إضاءة نهارية LED

كما تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالعديد من التجهيزات أبرزها، فرش قماشي، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لمس 8 بوصة تدعم تقنيات Apple CarPlay وAndroid Auto.

