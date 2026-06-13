أبدى مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية الأسبق، عدم قناعته بالمستوى الذي قدمه منتخب البرازيل في ودية مصر قبل بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يراه ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وقال مجدي عبد الغني عبر قناة MBC مصر 2: "مستوى البرازيل معجبنيش، وأنا شايف إنها مش هتنافس على كأس العالم.

وتحدث عن أسلوب لعب منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن ، قائلا : المدير الفني يعتمد على نهج قريب من المدرسة التي كان يتبعها الراحل محمود الجوهري من خلال التأمين الدفاعي والاعتماد على السرعات في الهجوم لكن أرى أن هناك مشكلة في خط الدفاع.

وكشف نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عن التشكيل الذي يفضله للمنتخب الوطني ضد بلجيكا يوم الاثنين المقبل، مؤكدًا أنه يفضل مشاركة محمد عبد المنعم إلى جانب ياسر إبراهيم في قلب الدفاع خاصة أن عبد المنعم يمتلك الخبرات والقدرات الفنية والبدنية العالية.

وأختار التشكيل الذي يراه الأنسب من وجهة نظره لمنتخب مصر، مطالبًا حسام حسن بالإعتماد علي كل من :

خط الدفاع : محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح

خط الوسط : حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور

الهجوم : محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح.

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