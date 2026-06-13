يستعين عدد كبير من ألمع النجوم بأشخاص يشبهونهم في الملامح والصفات البدنية، من أجل الظهور بدلا منهم سواء في أعمال سينمائية أو في أماكن عامة، في محاولة للابتعاد عن أضواء مصوري الفضائح "الباباراتزي" ومنهم من يحاول أن يحمي عائلته والمقربين منهم من جنون المعجبين.

إذ يقوم عدد من هؤلاء النجوم الاستعانة بدوبليرات في أفلامهم السينمائية من أجل تنفيذ مشاهدهم الخطرة ضمن الأحداث، خوفا من التعرض لإصابة تمنعهم من استكمال التصوير، ويأتي اختيار هؤلاء الأشخاص بالنظر إلى مواصفاتهم الجسدية وملامحهم التي تكون متقاربة من مواصفات هؤلاء النجوم.

وكان آخر هؤلاء النجوم، هي النجمة العالمية شاكيرا التي لاحقتها اتهامات من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الاستعانة بشبيهة لها لتقديم حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في المكسيك يوم 11 يونيو.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لـ شاكيرا أثناء مشاركتها في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، واتهمها البعض من رواد السوشيال ميديا بغيابها عن حفل الافتتاح وأنها استعانت بشبيهتها وتدعى "شاكيبيكا" لإحياء الحفل بدلا منها، وذلك بعد عدة تحليلات كشفوا من خلالها اختلافات في حركاتها ورقصاتها خلال الحفل، إلى جانب ارتدائها نظارة سوداء أخفت ملامحها.

ونقدم لكم في هذا التقرير نجوم يستعينون ببدلاء:

ذا روك

يشارك النجم العالمي ذا روك في أفلامه بديلا له للقيام بتنفيذ المشاهد الخطرة، وكان من أبرز هذه الأفلام سلسلة "Jumanji" و"Fast & Furious"، إذ ينشر ذا روك صورا من كواليس تصوير هذه الأفلام عبر حساباته الرسمية على مواقع الاجتماعي، ويظهر خلالها مع دوبلير مشاهد الأكشن، ويكاد أن يصل الشبه بينهما إلى حد التطابق.

كيانو ريفز

من المعروف عن النجم العالمي كيانو ريفز الاستعانة بدوبلير في أفلامه السينمائية، وأبرزها سلسلة أفلام الأكشن والإثارة "John Wick"، إذ يستعين كيانو ريفز بشبيه له يقوم بتنفيذ المشاهد الخطرة ضمن أحداث السلسلة، وظهر مع شبيهة في الكواليس بالعديد من المشاهد.

كريس هيمسورث

يجسد النجم كريس هيمسورث شخصية البطل الخارق "Thor" ضمن أحداث أفلام "Avengers"، ويستعين كريس ببديل لتنفيذ مشاهده الخطرة ضمن الأحداث، وينشر صورا من كواليس التصوير يظهر خلالها معه وهما يتشاركان لحظات خاصة داخل اللوكيشن.

توم هادي

استعان النجم البريطاني توم هاردي ببديل له ضمن أحداث فيلم المغامرات والتشويق "Mad Max: Fury Road" وشارك بدلا منه في تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة ضمن الأحداث، ونشر هاردي العديد من الصور التي جمعته به وقت التصوير عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

براد بيت

استعان النجم العالمي براد بيت بدوبلير ضمن أحداث فيلم الإثارة "World War Z"، إذ يتضمن الفيلم العديد من مشاهد الركض والأكشن، وظهر الدوبلير مع براد بيت في كواليس التصوير وهما يتم التنسيق بينهما لأداء هذه المشاهد.

مارجو روبي

استعانت النجمة مارجو روبي ببديلة لها ضمن أحداث فيلم "Suicide Squad"، نظرا لما يتضمنه الفيلم من مشاهد أكشن تستدعي قيام بطلة الفيلم بها، وخوفا من الإصابة استعانت الشركة المنتجة للفيلم ببديلة لها من أجل تنفيذ هذه المشاهد.

مارك رافالو

استعان النجم العالمي مارك رافالو ببديل لتنفيذ مشاهد الأكشن ضمن أحداث فيلم "Now You See Me"، إذ تطلبت عدد من المشاهد بأحداث الفيلم ركضا لمسافات طويلة والتحامات ومعارك تطلبت الاستعانة بشبيه له لتقديم هذه المشاهد.

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