إعلان

واقعة جديدة بأسيوط.. ضبط مادة كيميائية داخل محل عصير قصب (صور)

كتب : محمود عجمي

06:55 م 13/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ضبط مادة كيميائية تستخدم لتغيير لون وخواص عصير القصب داخل محل بالقوصية (1)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مادة كيميائية تستخدم لتغيير لون وخواص عصير القصب داخل محل بالقوصية (3)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مادة كيميائية تستخدم لتغيير لون وخواص عصير القصب داخل محل بالقوصية (4)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مادة كيميائية تستخدم لتغيير لون وخواص عصير القصب داخل محل بالقوصية (2)
  • عرض 6 صورة
    ضبط مادة كيميائية تستخدم لتغيير لون وخواص عصير القصب داخل محل بالقوصية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بكافة مراكز المحافظة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفير غذاء آمن.

ضبط واقعة غش تجاري في عصير القصب بالقوصية

وأوضح المحافظ أن الحملات التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، أسفرت عن ضبط واقعة غش تجاري خلال حملة موسعة بمركز القوصية، حيث تبين قيام أحد محال عصير القصب بإضافة مادة كيميائية «ثاني أكسيد التيتانيوم» لتغيير لون وخصائص العصير بالمخالفة للضوابط.

التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على العبوة المحتوية على المادة المضبوطة داخل المحل، وتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

توجيهات باستمرار الرقابة على الأسواق

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار الحملات التموينية والرقابية في جميع أنحاء المحافظة، والتصدي الحازم لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تتلاعب بجودة السلع الغذائية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين للمساهمة في الرقابة عبر الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات (0882135858 – 0882135727)، أو منظومة الشكاوى الحكومية (16528) على مدار الساعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غش تجاري عصير القصب محافظ أسيوط حملات تموينية سلامة الغذاء تموين أسيوط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
شئون عربية و دولية

حرب الـ 105 يوما.. رحلة إيران وأمريكا من التصعيد العسكري إلى الاتفاق
حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول
زووم

حاتم صلاح: الجواز وشه حلو عليا.. وننتظر مولودنا الأول
عموتة يرشح بديل وسام أبو علي والأهلي يرفض ضمه.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

عموتة يرشح بديل وسام أبو علي والأهلي يرفض ضمه.. مصدر يكشف التفاصيل

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
أخبار المحافظات

بعد اتهامه بابتزاز ولية أمر.. قرار جديد بشأن قضية مدير تعليم بالقليوبية
سفير إيران في المكسيك: يمكن أن نصبح أصدقاء للولايات المتحدة
شئون عربية و دولية

سفير إيران في المكسيك: يمكن أن نصبح أصدقاء للولايات المتحدة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا