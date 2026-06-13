أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية بكافة مراكز المحافظة، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين، في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وضمان توفير غذاء آمن.

ضبط واقعة غش تجاري في عصير القصب بالقوصية

وأوضح المحافظ أن الحملات التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، أسفرت عن ضبط واقعة غش تجاري خلال حملة موسعة بمركز القوصية، حيث تبين قيام أحد محال عصير القصب بإضافة مادة كيميائية «ثاني أكسيد التيتانيوم» لتغيير لون وخصائص العصير بالمخالفة للضوابط.

التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار المحافظ إلى أنه تم التحفظ على العبوة المحتوية على المادة المضبوطة داخل المحل، وتحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

توجيهات باستمرار الرقابة على الأسواق

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار الحملات التموينية والرقابية في جميع أنحاء المحافظة، والتصدي الحازم لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تتلاعب بجودة السلع الغذائية، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.

دعوة المواطنين للإبلاغ عن المخالفات

وجدد محافظ أسيوط دعوته للمواطنين للمساهمة في الرقابة عبر الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114)، أو أرقام غرفة العمليات (0882135858 – 0882135727)، أو منظومة الشكاوى الحكومية (16528) على مدار الساعة.