لم يعد استخدام السماعات الصاخبة في مركبات "التوك توك" مجرد سلوك مزعج للمواطنين، بل أصبح مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون بالغرامة وسحب رخصة القيادة. وجاء ضبط سائق توك توك في البحيرة بسبب تركيب سماعات تُحدث ضوضاء ولصق ملصقات تتضمن عبارات مخلة بالآداب العامة، ليعيد التساؤلات حول العقوبات القانونية المقررة لمثل هذه المخالفات، ومدى تشدد قانون المرور في مواجهتها.

ماذا ينتظر سائق البحيرة بعد ضبطه بسماعات صاخبة؟

قال عماد الدين هلال، المحامي، إن قانون المرور المعدل تصدى لمثل هذه المخالفات التي تتسبب في إزعاج المواطنين والإخلال بالنظام العام، موضحًا أن المادة 72 مكررًا (2) نصت على توقيع غرامة مالية تتراوح بين 50 و500 جنيه على كل من يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة.

وأضاف "هلال" في تصريح خاص لـ مصراوي، أن العقوبة لا تقتصر على الغرامة فقط، بل تمتد إلى سحب رخصة القيادة لمدة تبدأ من 30 يومًا، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة استخدام السماعات المبالغ في صوتها داخل المركبات.

عقوبات أشد في حالة التكرار

وأوضح المحامي أن القانون شدد العقوبات في حالات العود وتكرار المخالفة، حيث يتم في المرة الثانية مضاعفة قيمة الغرامة مع سحب رخصة القيادة لمدة 90 يومًا.

أما في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، فتصل العقوبة إلى سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل، في خطوة تستهدف ردع المخالفين والحفاظ على الهدوء والالتزام بالآداب العامة في الطرق.

الداخلية تواجه الظواهر السلبية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية للتصدي للمظاهر السلبية والمخالفات المرورية التي تؤثر على راحة المواطنين، خاصة ما يتعلق باستخدام مكبرات الصوت والسماعات بصورة مبالغ فيها أو وضع عبارات وملصقات غير لائقة على المركبات بمختلف أنواعها.