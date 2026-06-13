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ويتكوف يشيد بجهود مصر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران

كتب : وكالات

11:18 م 13/06/2026

ستيف ويتكوف

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تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مساء اليوم السبت، اتصالا هاتفيا من ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط؛ في إطار متابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية.

مسار الاتفاق المنشود لإنهاء حرب إيران

تناول الاتصال آخر تطورات مسار المفاوضات بين إيران وأمريكا، والاتصالات الأخيرة الجارية للتوصل إلى الاتفاق المنشود بين الجانبين؛ بما يسهم في خفض التصعيد وإنهاء حرب إيران وتدشين مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في المنطقة.

الدور المصري في دعم الاستقرار الإقليمي

وجدد عبد العاطي خلال الاتصال ترحيب مصر بهذا الاتفاق والحرص على بذل كافة الجهود بالتعاون مع الشركاء الإقليميين للتوصل لاتفاق نهائي يراعي شواغل كافة الأطراف، مشددا على ضرورة اغتنام هذه الفرصة من أجل إنهاء الحرب ودعم الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أشاد ويتكوف بالجهود المكثفة التي بذلتها الأطراف الإقليمية، ومن بينها مصر، للتوصل للاتفاق، معربا عن تطلعه أن يؤدي الاتفاق إلى دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

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ستيف ويتكوف حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط الاتفاق الأمريكي الإيراني بدر عبد العاطي

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