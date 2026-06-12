6 علامات تكشف تلف مساعدين السيارة.. لا تتجاهلها حفاظًا على سلامتك

تعد مساعدين السيارة من أهم مكونات نظام التعليق، إذ تلعب دورًا رئيسيًا في امتصاص الصدمات الناتجة عن الحفر والمطبات، ما يساعد على توفير الثبات والراحة أثناء القيادة، كما تحمي العديد من الأجزاء الميكانيكية من التأثر بالاهتزازات المستمرة.

ومع مرور الوقت وكثرة الاستخدام، قد تتعرض المساعدين للتآكل أو التلف التدريجي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الأمان وثبات السيارة على الطريق، خاصة عند القيادة بسرعات مرتفعة أو على الطرق غير الممهدة.

متى يجب تغيير مساعدين السيارة؟

يوصي خبراء الصيانة بفحص مساعدين السيارة بشكل دوري، مع إمكانية استبدالها وقائيًا بعد قطع مسافات تتراوح بين 60 ألف و100 ألف كيلومتر تقريبًا، وفقًا لظروف التشغيل وطبيعة الطرق المستخدمة.

كما يجب عدم الانتظار حتى حدوث عطل كامل، خاصة عند ظهور مؤشرات واضحة تدل على تراجع كفاءة المساعدين.

اهتزازات زائدة أثناء القيادة

يعد الشعور باهتزاز السيارة بشكل ملحوظ عند المرور فوق المطبات أو الحفر من أبرز علامات تلف المساعدين، حيث تفقد قدرتها على امتصاص الصدمات بالشكل المطلوب، ما يؤدي إلى انتقال الاهتزازات بصورة أكبر إلى جسم السيارة.

تآكل غير منتظم للإطارات

عندما تتراجع كفاءة المساعدين، قد تفقد الإطارات تلامسها المتوازن مع الطريق، ما يؤدي إلى تآكلها بشكل غير متساوٍ ويؤثر على عمرها الافتراضي وأدائها أثناء القيادة.

ضعف الثبات والتحكم

من العلامات الشائعة أيضًا ملاحظة انحراف السيارة أو تراجع ثباتها عند المنعطفات أو أثناء القيادة بسرعات مرتفعة، نتيجة عدم قدرة المساعدين على الحفاظ على توازن السيارة بالشكل الطبيعي.

زيادة مسافة التوقف

قد يتسبب تلف المساعدين في إطالة المسافة اللازمة لتوقف السيارة عند الضغط على الفرامل، وهو ما قد يؤثر على مستوى الأمان خاصة في حالات التوقف المفاجئ.

تسريب الزيت من المساعد

يُعد ظهور آثار زيت على جسم المساعد أو أسفل السيارة مؤشرًا واضحًا على وجود خلل يستدعي الفحص الفوري، حيث تعتمد المساعدين الهيدروليكية على الزيت لأداء وظيفتها بكفاءة.

أصوات طقطقة وطرقعات مستمرة

سماع أصوات غير معتادة عند المرور فوق الطرق غير الممهدة أو المطبات قد يكون ناتجًا عن وجود تلف أو تآكل داخل المساعدين أو مكونات نظام التعليق المرتبطة بها.

متى يصبح الفحص ضروريًا؟

يؤكد المتخصصون أن القيادة المتكررة على الطرق الوعرة أو تحميل السيارة بأوزان كبيرة بشكل مستمر قد يسرع من تآكل المساعدين ويقلل عمرها الافتراضي.

لذلك ينصح بإجراء فحص دوري لنظام التعليق بالكامل وعدم تجاهل أي من العلامات السابقة، لتجنب تلف الإطارات أو باقي أجزاء العفشة والحفاظ على سلامة الركاب أثناء القيادة.

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