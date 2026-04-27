يبحث قطاع من المصريين المقبلين على السفر خارج البلاد، عن خطوات واشتراطات استخراج رخصة قيادة السيارات الدولية، التي بموجبها يستطيع المسافر قيادة واستأجار سيارة ركوب في نحو 150 دول حول العالم.

ويعد نادي السيارات والرحلات المصري الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة الدولية، باعتباره الممثل الرسمي للاتحاد الدولي للسيارات والسياحة في مصر؛ كما يتاح في الوقت الراهن استخراج الرخصة في داخل مطار القاهرة الدولي صالة رقم 3.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة الدولية في مصر

- أصل رخصة القيادة المحلية وصورة ضوئية منها وتكون سارية لعام واحد على الأقل.

- إرفاق جواز سفر ساري وصالح للاستخدام وتقديم صورة منه.

- 2 صور شخصية مقاس 4×6 بخلفية بيضاء.

- أصل بطاقة الرقم القومي وتقديم نسخة منها.

بعد استيفاء الأوراق المطلوبة، يجب أن تؤكد الإدارة العامة للمرور على أن بيانات الرخصة المصرية وكافة الأوراق الأخرى المقدمة صحيحة.

اشتراطات يجب اتباعها عند استخراج رخصة القيادة الدولية

- سحب طلب الحصول على رخصة القيادة بعد سداد الرسوم المطلوبة في الخزانة، ويتم كتابة الاسم باللغة الإنجليزية وفقًا لجواز السفر، ويتم سحب الطلب، ويتم تقديمه في اليوم نفسه.

- لا يتم التأجيل ليوم آخر حتى لا يعتبر الطلب لاغ.

- يجب أن يقدم طلب استخراج الرخصة وتعبئة الاستمارات وتسليم الأوراق من خلال حامل الرخصة بنفسه.

- يتم استلام الرخصة خلال يوم من طلب التقديم.

- لا يمكن استخراج رخصة جديدة بالمستندات نفسها.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يتاح استخدام الرخصة في الدول بشرط دخول البلد بتأشيرة سياحية أو تأشيرة زيارة فقط أو تأشيرة عمرة أو حج في المملكة العربية السعودية أو لسفر سياحي أو حضور مؤتمرات أو في بلد ما.

-لا يجوز أن تستخدم لمن يحمل تأشيرة إقامة في البلاد أو العاملين في البلاد، حيث يشترط في هذا الأمر استخراج رخصة قيادة تابعة للدولة المقام بها.

- يجب أن تكون المركبة مؤجرة وليست باسم صاحب الرخصة.

وتستخدم الرخصة في القيادة بغرض السياحة وليس للإقامة أو عند السفر على الطريق البري من موطنك إلى دولة مقر العمل مرورًا بكثير من البلاد في طريقك، حيث يتم استخدامها في الدول المسموح بها فقط.

- لا يجوز القيادة في مصر باستخدام تلك الرخصة، ولا يمكن أن تكون بديل للرخصة المصرية حيث أنه لا يمكن استخدامها في القيادة داخل البلاد التي صدرت منها.

- تمنح هذه الرخصة للمصريين وللأجانب المقيمين في مصر بشرط أن يكون لديهم رخصة قيادة محلية خاصة.

- ينبغي عند استخراج الرخصة أن تكون رخصة القيادة المصرية صالحة لمدة تزيد على عام، وفي حال كانت أقل.

- يجب أن يتم تجديد الرخصة المحلية، ثم يمكن بعدها طلب الحصول على الرخصة الدولية.

-يتم استخراج الرخصة بعد أن تنتهي من داخل مصر فقط ولا يمكن نهائيًا إصدارها من أي نادي سيارات آخر خارج البلاد.

