أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن البيانات ضرورية لتطوير منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن 83% من مستحقي تكافل وكرامة هم مستحقو التموين ويمثلون الطبقة الأكثر هشاشة.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الهدف تقسيم المجتمع لشرائح ليعطي الأكثر احتياجًا أكبر المبالغ.

وأشار وزير التموين إلى أن الدولة لن ترفع يدها عن الدعم، والميزانية زادت من 120 مليارًا إلى 140 ثم 160 ثم 180 مليار جنيه لمواجهة الأسعار.

وتابع أن "من كان لا يحتاج الـ150 رغيفًا كان يأخذ بدلًا منه 10 قروش، لكن النهاردة هياخد قيمة الرغيف جنيه ونصف يشتري به أي سلعة تانية".

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن المخابز كلها ستلتزم بالسعر المحدد من رئيس الوزراء (150 قرشًا لرغيف 70 جرامًا)، سواء عيش بلدي أو سياحي.

وأكد وزير التموين أن الوزارة ستتابع بكل حزم مع 32 ألف مخبز بلدي و3 آلاف مخبز سياحي لضمان تنفيذ القرار.