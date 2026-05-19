في ظل الموجة الحارة التي تضرب مدن ومحافظات مصر، يعد تكييف السيارة من أهم الوسائل التي يعتمد عليها سائق السيارة وركابها لتخفيف حرارة الجو أثناء القيادة.

ولكن هناك الكثير من السائقين يستخدمون المكيف بصورة خاطئة، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود وتقليل كفاءة التبريد، خاصة مع الزحام والقيادة لمسافات طويلة.

وينصح خبراء بضرورة اتباع عدد من الخطوات البسيطة التي تسهم في تشغيل تكييف السيارة بكفاءة أعلى، مع الحفاظ على استهلاك اقتصادي للوقود وإطالة عمر مكونات نظام التبريد.

في التقرير الآتي خطوات لتشغيل تكييف السيارة دون التأثير على استهلاك الوقود:

تهوية السيارة قبل تشغيل التكييف

ينصح بفتح نوافذ السيارة لبضع دقائق قبل تشغيل التكييف، خاصة إذا كانت السيارة متوقفة تحت أشعة الشمس لفترة طويلة، وذلك لطرد الهواء الساخن من المقصورة وتقليل الحمل على المكيف.

تشغيل التكييف تدريجيًا

يفضل عدم تشغيل المكيف على أقصى درجة تبريد مباشرة بعد تشغيل السيارة، بل يتم تشغيله تدريجيًا مع ضبط المروحة على سرعة متوسطة حتى يصل الهواء البارد بشكل متوازن دون ضغط كبير على المحرك.

تدوير الهواء بالمقصورة

يساعد تفعيل خاصية تدوير الهواء الداخلي داخل المقصورة على تبريد السيارة بشكل أسرع، كما يقلل من استهلاك الوقود مقارنة بسحب الهواء الساخن من الخارج باستمرار.

الصيانة الدورية لفلاتر تكييف السيارة

تراكم الأتربة داخل فلتر المكيف يقلل من كفاءة تدفق الهواء ويجبر النظام على العمل بجهد أكبر، لذلك ينصح بتنظيف الفلتر أو استبداله بشكل دوري للحفاظ على أداء التبريد.

تجنب فتح النوافذ أثناء تشغيل التكييف

فتح النوافذ أثناء تشغيل المكيف يؤدي إلى تسرب الهواء البارد ودخول الهواء الساخن، ما يرفع من استهلاك الوقود ويقلل من كفاءة التبريد داخل السيارة.

فحص مستوى غاز التبريد

ضعف تبريد المكيف قد يكون ناتجًا عن انخفاض مستوى غاز الفريون، لذلك يجب فحصه بشكل دوري لدى مراكز الصيانة المتخصصة للتأكد من سلامة دورة التبريد.

ركن السيارة في أماكن مظللة

يساهم ركن السيارة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة في تقليل درجة حرارة المقصورة، وبالتالي تخفيف الضغط على المكيف عند تشغيله.

ويشير الخبراء إلى أن الالتزام بهذه النصائح لا يساعد فقط على تحسين كفاءة التكييف، بل ينعكس أيضًا على تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على أداء السيارة خلال موجات الحر الشديدة

