بعد زيادة الأسعار.. تعرف على خطوات بسيطة لخفض استهلاك سيارتك للوقود

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة أسعار المشتقات البترولية بأنواعها والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة ثابتة 3 جنيهات، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 20.50 جنيه للتر بدلًا من 17.50 جنيه، والمتر المكعب للغاز الطبيعي بات 13 جنيه بدلًا من 10 جنيهات.

وارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر، وبنزين أوكتان 92 ارتفع إلى 22.25 جنيه للتر بعد أن كان يباع بـ19.25 جنيه، وبنزين أوكتان 80 ارتفع إلى 20.75 جنيه مقارنة بـ17.75 قبل الزيادة.

ومع الإرتفاع المعلن في أسعار البنزين يبحث معظم المستهلكين عن أفضل الطرق التي من خلالها يمكنهم توفير إستهلاك الوقود بالسيارة.

ومن خلال هذا التقرير تعرف على أبرز الطرق لتوفير إستهلاك الوقود:

ضغط هواء الإطارات

يؤكد خبراء أنه كلما زاد ضغط الهواء داخل الإطارات كلما قلت مقاومة جسم السيارة للهواء أثناء سيرها؛ وبالتالي قل استهلاك الوقود ولكن ذلك قد يعرض السائق ومن معه للمخاطر بسبب احتمالية انفجار أحد الإطارات نتيجة ضغط الهواء الزائد.

تخفيف الأوزان

تحميل السيارة بأوزان زائدة أعلى من المعدل المسموح به من المخاطر التي تحيق بالركاب حيث أنها تحد من قدرة السائق على المناورة والتحكم بالسيارة، كما أنها ترفع من معدل استهلاك السيارة للوقود.

إيقاف المحرك

قم بغلق المحرك في حالة توقف السيارة لأكثر من دقيقة، حيث تستهلك السيارة الوقود بمعدل أسرع أثناء توقفها.

تقليل السرعة

هناك قاعدة أساسية تفيد بأنه "كلما زادت سرعتك كلما زاد استهلاك الوقود"؛ بالتالي كلما قلت سرعة السيارة كلما وفرت في البنزين، وكل ما عليك هو الحفاظ على السرعة المثالية لاستهلاك الوقود على الطرق السريعة، وهي من 80 إلى 100 كم/ س.

الثبات على السرعة

يجب الحرص على ثبات سرعة السيارة قدر الإمكان، حيث يساعد ذلك في تخفيض استهلاك الوقود، و حاول قدر الإمكان الحد من استخدام الفرامل والاكتفاء برفع القدم عن دواسة البنزين لتخفيف السرعة.

إستخدام الفرامل

حافظ على سرعتك وخاصة عند المنخفضات باستخدام الفرامل مع ترك المحرك متصلًا، وعند الصعود اترك سيارتك تتباطأ وتأخذ سرعتها الطبيعية حسب النقلات، ولا تضغط على دواسة البنزين أثناء النزول عن المنحدرات.

إستخدام المكيف

الحد من استخدام مكيف هواء السيارة يخفض من معدل استهلاك وقود السيارة، وينصح خبراء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة في الرحلات القصيرة بدلًا من إستخدام التكييف.

صيانة المحرك

إجراء الصيانات الدورية للمحرك وتغيير الزيوت والفلاتر في مواعيدها المقرر، وبالإضافة إلى تنظيف خزان البنزين من وقت لآخر للتخلص من الشوائب والترسبات الضارة جميعها أمور تساعد في الحد من استهلاك السيارة للوقود.

