كشفت شركة "نيسان" Nissan اليابانية، قبل أيام، عن خطة لإيقاف إنتاج نحو 11 طرازًا من سياراتها على مستوى العالم، وذلك ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة أعمالها، في خطوة تعكس توجهات صناعة السيارات العالمية نحو التركيز على الربحية.

ومع دخول قرار الشركة اليابانية حيز التنفيذ، ستتراجع أعداد الطرز التي تحمل شعار نيسان من 56 سيارة في الوقت الراهن إلى 45 سيارة فقط، على أن تنجو السيارات الأكثر طلبًا والتي تحقق ربحية عالية للشركة.

نيسان تستثمر في السيارات الكهربائية والهجينة

بحسب ما أعلنته الشركة، فإن قرار إيقاف بعض الطرازات يهدف إلى إعادة توجيه الاستثمارات نحو تطوير السيارات الكهربائية والهجينة؛ فضلًا عن تعزيز تقنيات القيادة الذكية وأنظمة المساعدة المتقدمة، في ظل المنافسة المتزايدة بقطاع التنقل المستدام.

كما تسعى نيسان من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط خطوط الإنتاج وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يدعم تحسين هوامش الربح واستعادة التوازن المالي خلال السنوات المقبلة.

ما السيارات التي ستنتهي رحلتها؟

رغم تأكيد نيسان نيتها وقف عدد من الطرازات، إلا أنها لم تكشف حتى الآن عن القائمة الرسمية للسيارات التي سيتم إيقاف إنتاجها، وهو ما فتح الباب للتكهنات في الأسواق، خاصة بشأن الطرازات التي تعاني من ضعف المبيعات أو التي لم تشهد تحديثات جوهرية خلال السنوات الأخيرة.

تحولات صناعة السيارات عالميًا

تعكس هذه الخطوة اتجاهًا أوسع داخل صناعة السيارات العالمية، حيث تتجه الشركات الكبرى إلى تقليل عدد الطرازات والتركيز على منصات إنتاج موحدة، بما يسمح بخفض التكاليف وتسريع وتيرة التطوير، خاصة في مجالات السيارات الكهربائية والبرمجيات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز قدرة نيسان التنافسية عالميًا، خاصة في ظل التحولات السريعة التي يشهدها قطاع السيارات نحو الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة.

ماذا عن مصنع نيسان في مصر؟

لم تصدر نيسان حتى الآن أي إشارات رسمية تفيد بتأثر عملياتها الإنتاجية في مصر بخطة تقليص الطرازات العالمية.

ومن المتوقع بحسب مصادر أن تظل إنتاج الطرازات المجمعة محليًا قائمًا دون تغيير خارج نطاق قرارات الإيقاف، نظرًا لاعتماد الشركة عليها في تعزيز حضورها بالأسواق الناشئة.

يضاف إلى ذلك أن استراتيجية نيسان العالمية تستهدف بالأساس وقف إنتاج الطرازات ضعيفة الطلب أو مرتفعة التكلفة في بعض الأسواق الدولية، وهو ما يقلل من احتمالات إدراج السيارات المصنعة في مصر ضمن قائمة الطرازات الـ11.

سيارات نيسان المجمعة في مصر

تجدر الإشارة إلى أن نيسان اليابانية تجمع طرازين أساسيين داخل مصنعها بمدينة السادس من أكتوبر في مصر، وهما نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة، والتي تحتل صدارة المبيعات بالسوق.

أما السيارة الثانية التي تجمعها نيسان محليًا وتحمل شعار "صنع في مصر" هي نيسان سنترا سيدان العائلية متوسطة الحجم، والتي تعد أيضًا واحدة من أبرز السيارات وأكثرها طلبًا في الأسواق المحلية.

اقرأ أيضًا:

