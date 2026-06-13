أنهى منتخب سويسرا الشوط الأول متقدماً على نظيره القطري بهدف دون رد، في المباراة التي تجمعهما على ملعب ليفاي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبدأ المنتخب القطري اللقاء بقوة، وكاد إدميلسون جونيور أن يفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة الثالثة بعدما استغل خطأ دفاعياً، لكنه سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس السويسري بنجاح.

ورد المنتخب السويسري سريعاً في الدقيقة السادسة، عندما تلقى دان ندوي تمريرة طولية وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد كرة تصدى لها محمود أبو ندى حارس قطر ببراعة.

واستمرت محاولات سويسرا الهجومية، إذ أهدر دان ندوي فرصة جديدة في الدقيقة العاشرة بعدما قابل عرضية بتسديدة مباشرة مرت أعلى العارضة.

هدف سويسرا الأول في المونديال

وشهدت الدقيقة 13 نقطة التحول في المباراة، بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المنتخب السويسري إثر كرة مشتركة بين ريمو فرويلر وحارس قطر محمود أبو ندى، قبل أن يؤكد قراره عقب العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 15.

ونجح بريل إمبولو في ترجمة ركلة الجزاء إلى هدف أول لسويسرا في الدقيقة 17، بعدما سدد الكرة بقوة داخل الشباك.

🚨الهدف: سويسرا تسجل هدفها الأول في كأس العالم للفيفا 2026! 🇨🇭 pic.twitter.com/ov7D0EMrAv — Goal Live | WC26 ™ (@_90TM) June 13, 2026

وواصل المنتخب السويسري ضغطه بعد الهدف، لكن محمود أبو ندى تألق في التصدي لتسديدة قوية من دينيس زكريا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21.

وفي الدقيقة 35، كادت سويسرا أن تضاعف النتيجة بعد تمريرة بالكعب وصلت إلى دان ندوي، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، أضاع المنتخب القطري فرصة محققة للتعادل بعدما سدد إدميلسون جونيور كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس السويسري أنقذ الموقف بنجاح في الدقيقة 43.

واحتسب الحكم ست دقائق وقتاً بدلاً من الضائع، شهدت استمرار التألق اللافت لمحمود أبو ندى الذي تصدى لمحاولة خطيرة من دان ندوي قبل أن ينقذ فرصة أخرى بعد تسديدة قوية من روبن فارجاس حولها إلى ركلة ركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف دون مقابل.