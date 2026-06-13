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أعلن نادي السد القطري، رحيل المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني عن تدريب الفريق.

وأصدر نادي السد بيانًا رسميًا قال فيه : " وقت قصير لكنه ثمين ومليء بالذكريات الرائعة، شكرا مانشيني ونأمل أن تستمر القصة يوما ما ، كل التوفيق لك في تحديك القادم ونأمل أن نراك قريبا، إلي اللقاء".

وقاد مانشيني نادي السد للتتويج بالدوري القطري للمرة الـ19 في تاريخ النادي، بعدما كان قد تولي تدريب الفريق بعد تجربة لم تكن موفقة له مع المنتخب السعودي.

وارتبط اسم مانشيني بالعودة لتدريب المنتخب الإيطالي في الفترة المقبلة وذلك بعد فشل الآزوري في التأهل لكأس العالم للمرة الثانية علي التوالي.

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