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لحظة بلحظة.. مباراة قطر 0 - 1 سويسرا في كأس العالم 2026

كتب : رمضان حسن

10:28 م 13/06/2026 تعديل في 11:35 م

منتخب قطر

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يخوض منتخب قطر حاليًا مباراته الأولي في كأس العالم 2026 ضد سويسرا في الجولة الأولي من منافسات المونديال.

وبدأ منتخب قطر المباراة بتشكيل مكون من :

في حراسة المرمى: محمود أبو ندى.

في خط الدفاع: بوعلام خوخي، بيدرو ميجيل، أيوب الملوي، همام الأمين.

في خط الوسط: عاصم مادبو، جاسم جابر، عيسى لاي.

في خط الهجوم: أكرم عفيف، يوسف عبد الرزاق، إدميلسون جونيور.

ويتواجد منتخب قطر ضمن المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، التي تضم
منتخبات سويسرا وكندا والبوسنة والهرسك.

أبرز أحداث مباراة قطر وسويسرا في كأس العالم 2026

الدقيقة 61: منتخب قطر يجري 3 تبديلات بنزول ديل كريم بو ضياف وأحمد فتحي وأحمد علاء الدين لتنشيط الجانب الهجومي أملاً في التعادل

الدقيقة 59 : إبعاد للكرة من دفاع قطر بعد كرة عرضية لسويسرا عن طريق اللاعب ريكاردو رودريجيز

الدقيقة 50 : كرة خطيرة لمنتخب سويسرا بعد تسديدة قوية من اللاعب تشاكا من خارج منطقة الجزاء لتمر أعلي العارضة بقليل

بداية الشوط الثاني : ضربة حرة لسويسرا وعرضية من اللاعب روبن فارجاس خارج منطقة الجزاء يتصدي لها دفاع قطر

الدقيقة 51: الحكم ينهي الشوط الأول بتقدم سويسرا بهدف نظيف

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 43: هدف ضائع لقطر بعدما تسلم إدميسلون الكرة وسدد من داخل منطقة الجزاء لكن حارس سويسرا أنقذ مرماه ببراعة

الدقيقة 42: لاعب سويسرا دينيس زكريا يحصل علي بطاقة صفراء بسبب الخشونة المتعمدة

الدقيقة 35 : فرصة هدف محقق لمنتخب سويسرا بعد تمريرة بالكعب واستلام من اللاعب دان ندوي ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتمر بجوار مرمي العنابي

الدقيقة 31: سقوط بيدرو لاعب منتخب قطر ونزول الجهاز الطبي لإسعافه

الدقيقة 28 : محاولة لمنتخب قطر بعد كرة طولية من بيدرو ميجيل وارتقاء وإبعاد من دفاع منتخب سويسرا

الدقيقة 23 : منتخب سويسرا يحصل علي ركلة حرة سددها اللاعب روبن فارجاس خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 20 : إنقاذ رائع من حارس قطر محمود أبو ندي بعد تسديدة اللاعب دينيس زكريا

الدقيقة 16: منتخب سويسرا يسجل هدف التقدم عن طريق لاعبه بريل إمبومو

الدقيقة 15: سويسرا تحصل علي ركلة جزاء

الدقيقة 12: هدف ضائع لمنتخب سويسرا بعد كرة عرضية قابلها دان ندوي بتسديدة سريعة لتمر الكرة أعلي العارضة

الدقيقة الثانية : هدف ضائع لقطر بعد خطأ دفاعي من سويسرا ليستغل اللاعب إدميسلون ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لكن حارس سويسرا تصدي لها

الدقيقة الأولي: انطلاق المباراة وسط حضور جماهيري لافت للمنتخب القطري

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