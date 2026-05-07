بعد زيادة الأسعار.. تعرف على خطوات بسيطة لخفض استهلاك سيارتك للوقود

أعلن جهاز حماية المستهلك، الخميس، ضبط مخزنين غير مرخصين بمدينة البدرشين في محافظة الجيزة، يستخدمان في إعادة تدوير زيوت السيارات عبر خلطها بمواد ومحسنات كيميائية مجهولة المصدر، بهدف إظهارها بمظهر الزيوت الأصلية، مع تعبئتها تحت أسماء علامات تجارية شهيرة.

وبحسب بيان صادر عن جهاز حماية المستهلك، أسفرت الحملة عن ضبط نحو 13 طنًا من زيوت السيارات المعاد تدويرها، إلى جانب المواد المستخدمة في عمليات الخلط والتعبئة، فضلًا عن المعدات والأدوات الخاصة بعمليات التصنيع والتغليف النهائي.

وتواصل الأجهزة الرقابية جهودها للحد من تسرب الزيوت المقلدة إلى سوق قطع الغيار ومستلزمات السيارات، في ظل سعي بعض المخالفين لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر تسويق منتجات مغشوشة، خاصة مع الزيادات المتتالية التي شهدتها أسعار زيوت المحركات من العلامات التجارية الكبرى في مصر خلال الفترة الأخيرة.

ويحذر متخصصون من أن استخدام الزيوت المقلدة قد يتسبب في أضرار جسيمة للمحرك، تبدأ بتراجع كفاءة التشغيل وزيادة استهلاك الوقود، مرورًا بانخفاض العمر الافتراضي للزيت، وقد تصل في بعض الحالات إلى تلف أجزاء رئيسية بالمحرك بالكامل.

ولتفادي الوقوع في فخ زيوت السيارات المغشوشة، يمكن اتباع النصائح التالية :

فحص الرقم المسلسل

يجب التحقق من وجود الرقم التسلسلي على العبوة ومطابقته مع الرقم الموجود على فاتورة الشراء. إذا كانت هناك أي اختلافات، فقد يكون الزيت تم غشه.

فحص عبوة الزيت والتعبئة

يجب على مالكي السيارات التحقق من شكل ومظهر عبوة زيت المحرك. يجب أن تكون العبوة محكمة الغلق وخالية من أي علامات على التلاعب بها. كما يجب التأكد من أن التعبئة تحمل العلامات والشعارات الرسمية للشركة المصنعة للزيت.

التحقق من لزوجة ولون الزيت

يجب أن يكون زيت المحرك ذو لزوجة مناسبة ولون معين وفقاً لمواصفات الشركة المصنعة. أي تغيير في اللون أو اللزوجة قد يشير إلى أن الزيت تم غشه أيضاً.

استشارة "ميكانيكي" معتمد

في حالة الشك، يجب على مالكي السيارات استشارة ميكانيكي معتمد لإجراء فحص لزيت المحرك والتأكد من صحته.

شراء زيت السيارة من موردين موثوقين

يجب شراء زيت المحرك من موردين موثوقين ومعتمدين من الشركة المصنعة.

الانسياق وراء العروض منخفضة السعر

يجب توخي الحذر عندما تكون فروق كبيرة بالأسعار، فقد تكون علامة على أن زيت المحرك مغشوش.

التحقق من التواريخ والشهادات

يجب التحقق من تواريخ انتهاء الصلاحية ووجود الشهادات اللازمة لدي الموزع.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار زيوت توتال للسيارات بالسوق المصري.. قائمة رسمية

الدولار والاستيراد يربكان السوق.. هل الوقت الحالي مناسب لشراء سيارة؟

تويوتا تعلن عن أحدث أسعار زيوت السيارات الأصلية في مصر.. قائمة رسمية