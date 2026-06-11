يعد سير الكاتينة من أهم الأجزاء المسؤولة عن تنظيم حركة المحرك وتزامن عمل مكوناته الداخلية، ويؤدي أي خلل به إلى مشكلات قد تصل إلى تلف أجزاء رئيسية بالمحرك إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.

ويؤكد خبراء السيارات أن هناك عددًا من العلامات التحذيرية التي قد تشير إلى اقتراب انتهاء العمر الافتراضي لسير الكاتينة أو تعرضه للتلف، ما يستدعي فحصه فورًا لتجنب الأعطال المكلفة.

أصوات غير طبيعية من المحرك

من أبرز العلامات التي قد تدل على وجود مشكلة في سير الكاتينة سماع أصوات طقطقة أو احتكاك غير معتادة صادرة من مقدمة المحرك، خاصة عند زيادة عدد دورات المحرك.

صعوبة تشغيل السيارة

قد يتسبب تلف أو ارتخاء سير الكاتينة في صعوبة تشغيل المحرك أو تأخر استجابته عند إدارة مفتاح التشغيل، نتيجة اضطراب التزامن بين حركة عمود الكامات وعمود المرفق.

ضعف الأداء وفقدان العزم

عند تعرض سير الكاتينة للتآكل أو التمدد، قد ينعكس ذلك على أداء السيارة من خلال ضعف التسارع وتراجع قوة المحرك، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة أو صعود المرتفعات.

اهتزازات ملحوظة بالمحرك

يمكن أن يؤدي عدم انتظام حركة سير الكاتينة إلى اهتزازات غير طبيعية بالمحرك أثناء التوقف أو أثناء السير، وهو ما يعد من المؤشرات التي تستوجب الفحص السريع.

زيادة استهلاك الوقود

يساهم الخلل في توقيت عمل الصمامات الناتج عن تآكل السير في انخفاض كفاءة الاحتراق داخل المحرك، ما يؤدي إلى استهلاك وقود أعلى من المعدلات الطبيعية.

إضاءة لمبة فحص المحرك

في بعض الحالات قد تضيئ لمبة فحص المحرك في لوحة العدادات نتيجة رصد وحدة التحكم الإلكترونية خللًا في توقيت عمل المحرك أو أحد الحساسات المرتبطة به.

ويحذر خبراء الصيانة من تجاهل العلامات السابقة، إذ أن انقطاع سير الكاتينة أثناء عمل المحرك قد يتسبب في اصطدام الصمامات بالمكابس داخل بعض المحركات، ما يؤدي إلى أضرار كبيرة وتكاليف إصلاح مرتفعة.

وينصح المختصون بالالتزام بمواعيد استبدال سير الكاتينة المحددة من الشركة المصنعة، وإجراء الفحص الدوري له ضمن أعمال الصيانة الدورية للحفاظ على كفاءة المحرك وتجنب الأعطال المفاجئة.

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