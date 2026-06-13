وجه الفنان سامح صفوت الشكر والتحية لكل من اطمأن على حالته الصحية، وذلك بعد إعلانه عن تعافيه من أزمة صحية تعرض لها مؤخرا بعد رحلة علاج شاقة.

نشر سامح صفوت صورة له عبر حسابه على انستجرام وكتب: "الحمد لله على الشدة اللي عرفت الواحد مين اللي ظهر وقت التعب ومين اختفى، المرض كان وجع بس نعمة من عند ربنا لازم نشكره عليها وأنه كشف عن الناس الأصيلة اللي دعواتها كانت بتوصل شايلكم في قلبي والله، ولولا الشدة اللي الواحد مر بيها مكنش هيعرف الفرق بين شخصيات في حياته".

مضيفا: "مين الصاحب أو ابن الناس الأصيل الجدع اللي بجد أو حتى معرفتي حديثة العهد بيه أشكره من كل قلبي، ومين اللي كان بيني وبينه عيش وملح وعشرة سنين طويلة وماعملش بيها وكان صاحب مصلحة، مع إن الواحد متربي من والده ووالدته رحمهما الله والبيت اللي طالع منه انه يصون العيش والملح ويراعي العشرة سواء في مجال الحياة الشخصية او العملية".

وتابع: "ناس كنا فاكرينها قريبين اتبخرت وناس مكناش نتوقعها كانت أول الحاضرين بالسؤال والدعوة والكلمة الطيبة، درس والواحد اتعلمه ومش هيتنسي، الحمد لله عدت على خير وطالع منها متعلم حاجة جديدة على رأي المثل الإنسان طول ماهو عايش بيفضل يتعلم".

واستكمل: "واللي متابعيني وجمهوري اللي انتوا بالنسبة لي أهلي وإخواتي وعيلتي الكبيرة بشكركم من كل قلبي، وأشكر كل حد كتب لي كلمة ودعوة طيبة من قلبه، كمية الدعوات اللي جاتلي وأنا تعبان على صفحاتي و صفحات الغير وعلى كل المواقع فوق الوصف وفيها كمية حب صادق من القلب".

واختتم حديثه قائلا: "وكل واحد سأل عني من الوسط الفني والإعلامي والقانوني اللي هو مجال عملي الأساسي بصفتي محام مستشار قانوني بالنقض، حسيت اني بتعافى بفضل ربنا وقدرته ثم دعواتكم اللي وصلت وحسيت بيها وكانت سند ودعم وحسيت ان الدنيا لسه بخير وفيها ناس صافية ونقية زيكم، ربنا ما يحرمني من محبتكم ويكتب لكم أجر كل دعوة ويحفظكم ويجازيكم كل خير وما يكتب على حد المرض والضيق والشدة، بس لو جت اعرف إنها هتنضف حياتك، وحسبي الله ونعم الوكيل وفوضت أمري إليه في كل من اذاني في حياتي وكان السبب فيما جرى".

الطبيب المعالج للفنان سامح صفوت يكشف تطورات حالته الصحية

كشف الطبيب المتابع لحالة الفنان سامح صفوت الصحية مؤخرا عن آخر التطورات بعد تدهورها خلال الفترة الماضية ودخوله العناية المركزة.

نشرت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت على "فيسبوك" مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان سامح صفوت وهو على فراش المرض، وبجانبه الدكتور المتابع لحالته الصحية.

وعن تطورات الحالة الصحية قال الطبيب: "كنت حابب اطمنكم على أستاذ سامح، اول ما وصل عندنا المستشفى كان بيشتكي من ألم جامد في الصدر وألم أسفل البطن،وبرضه كان جاي بارتفاع في السكر ودرجة الحرارة، ولما عملنا الإشاعات والفحوصات اللازمة لقينا عنده ذبحة صدرية والتهاب في مجرى البول وده كان حاجة كبيرة ويقترب للتسمم لكن الحمد لله دخلناه العناية المركزة، وبفضل الله والرعاية الطبية قدر انه يتعافى من كل ده، ودخلناه حاليا في غرفة وان شاء الله يقوم بالسلامة ويكمل علاجه في البيت

وتابع: "والنصيحة اللي عايز أقولهالك، عاوزين نبطل انفعال، ومناخدش الحاجة على أعصابنا".

سامح صفوت يكشف عن تعرضه لوعكة صحية ويطلب من جمهوره الدعاء

كشف الفنان سامح صفوت أحد نجوم مسلسل "يوميات ونيس" عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة مؤخرا، أوضح تفاصيلها عبر منشور على حسابه "فيسبوك".

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت: "رجاء يا جماعة الأستاذ سامح صفوت تعبان جدا جدا من بعد صلاة العيد، أطلب منكم الدعاء له بظهر الغيب بالشفاء العاجل وأن يرفع عنه هذه الشدة وهذا البلاء".

وتابع: "أن العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكّل الله به ملكاً يقول آمين ولك بمثله، محبتكم ودعواتكم هي أكبر دافع له لتجاوز هذه المحنة، فدعوة الغريب مستجابة، تذكروه بالدعاء وجمعة مباركة".

اقرأ أيضا:

لقطات من زفاف نجل سيد رجب.."زغروطة" والد العريس ورقص ليلى وغناء تامر حسني

لماذا رفضت ريهام سعيد إعلان عدد زيجاتها في برنامج شيخ الحارة والجريئة؟



